Cameron Norrie remporte son premier titre sur le circuit ATP après avoir battu Brandon Nakashima au Mifel Open au Mexique | Actualités Tennis

Cameron Norrie est le deuxième joueur britannique en simple au classement mondial

Cameron Norrie a battu l’adolescent américain Brandon Nakashima en deux sets pour remporter la finale masculine de l’Open Mifel à Los Cabos, au Mexique.

Le Britannique de 25 ans a battu son adversaire de 19 ans 6-2 6-2 pour remporter son premier titre sur le circuit ATP.

Le Mexique était la quatrième finale de la saison pour Norrie, le n ° 30 mondial ayant finalement franchi la ligne d’arrivée après trois défaites successives.

Plus tôt, le vétéran français Richard Gasquet a atteint sa première finale du circuit ATP en trois ans avec une victoire sur Daniel Altmaier à l’Open de Croatie Plava Laguna à Umag.

La quatrième tête de série, âgée de 35 ans, a utilisé son expérience pour éliminer le qualifié allemand 7-6 3-6 6-3 dans une bataille serrée qui a duré trois heures et 11 minutes.

La dernière finale ATP de Richard Gasquet a eu lieu à l’Open de Libema aux Pays-Bas en 2018

Il affrontera la septième tête de série Carlos Alcaraz pour la couronne après que l’Espagnol ait produit un choc pour battre son compatriote et tête de série Albert Ramos-Vinolas 6-2 7-6.

La troisième tête de série norvégienne Casper Ruud affrontera le Français Hugo Gaston en finale de l’Open de Suisse à Gstaad.

Ruud a battu le qualifié tchèque Vit Kopriva 6-3 6-0 pour se donner la chance de remporter une deuxième victoire consécutive en tournoi après son succès au Nordea Open la semaine dernière.

Gaston a poursuivi sa belle course dans le tournoi en revenant de l’arrière pour battre la septième tête de série Laslo Djere 3-6 6-3 6-3.

Avant cette semaine, le joueur de 20 ans n’avait jamais dépassé le deuxième tour d’un événement du circuit ATP.

Murray se retire du simple olympique

Andy Murray s’est retiré du tournoi de tennis en simple messieurs aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en raison d’une légère blessure à la cuisse et ne défendra pas son titre olympique.

Andy Murray ne défendra pas son titre olympique après s’être retiré de la compétition en simple à Tokyo

L’Écossais, qui a remporté l’or en simple en 2012 et 2016, continuera de concourir pour l’équipe GB dans le tournoi de double masculin avec Joe Salisbury.

La décision fait suite à la consultation du personnel médical concernant une souche quad.

« Je suis vraiment déçu de devoir me retirer mais le staff médical m’a déconseillé de participer aux deux événements », a-t-il déclaré dans un communiqué. « J’ai donc pris la décision difficile de me retirer du simple et de me concentrer sur le double avec Joe. »