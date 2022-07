Cameron Norrie: le n ° 1 britannique sait qu’il peut aller loin au Grand Chelem après avoir atteint les demi-finales de Wimbledon | Actualité Tennis

Cameron Norrie s’est adapté à la vie en tant que personne sous les feux de la rampe après avoir atteint les demi-finales à Wimbledon cet été

Cameron Norrie sait qu’il peut le faire au Grand Chelem maintenant après sa course aux demi-finales de Wimbledon cet été. Le n°1 britannique attend également avec impatience son premier déplacement à Ibrox lors de la finale de la Coupe Davis en septembre.

La course de Norrie vers les quatre derniers au All England Club lui a déjà valu du café et un nettoyage à sec gratuits – maintenant, il veut que le succès de la Coupe Davis à Glasgow s’ajoute à un été spectaculaire.

Le joueur de 26 ans n’avait jamais dépassé le troisième tour d’un Grand Chelem jusqu’à Wimbledon cette année où il a perdu contre le futur vainqueur Novak Djokovic en quatre sets.

Une telle démonstration devrait permettre à Norrie, né en Afrique du Sud, d’être en bonne position pour les matches de la Coupe Davis de septembre contre les Pays-Bas, le Kazakhstan et les États-Unis à l’Emirates Arena de Glasgow.

Norrie dit qu’il y avait beaucoup de points positifs à tirer de sa course vers les quatre derniers

“J’aime leur équipe. Je n’ai jamais assisté à un match en direct. Si le moment est venu, j’aimerais y aller” Cameron Norrie va voir les Rangers jouer à Ibrox

Avant cela, il s’adaptera à la vie en tant que personne sous les feux de la rampe en expliquant sa nouvelle renommée.

“C’était une expérience très cool, faire Wimbledon pour la deuxième semaine pour la première fois, et se qualifier pour les demi-finales et avoir un match serré avec Djokovic”, a-t-il déclaré.

“Avec le recul, il y avait beaucoup de choses positives à en tirer. La chose la plus importante est de savoir que je peux le faire dans un Grand Chelem maintenant. Surtout jouer dans le plus grand match de ma carrière jusqu’à présent, jouer au niveau que j’ai atteint, commencer comme ça, contre probablement le meilleur joueur du monde en ce moment sur gazon en tout cas.

“C’était drôle. Tu descends prendre un café et le barista te reconnaît, ‘oh, ne t’inquiète pas pour ça, aujourd’hui, ça va’. Je me dis, ‘mec, je peux payer, ça va ‘ Il dit, ‘ah, ne t’inquiète pas pour ça’.

“Je suis allé chercher mon pressing et ils m’ont dit, ‘ah, un super Wimbledon, tu sais quoi cette fois, ne t’en fais pas’. Je me dis, ‘mec, ça va, je peux le payer’.

“Quelques fois, je suis allé prendre le petit déjeuner et les gens ont demandé des photos et m’ont félicité d’une manière très gentille, c’est cool que les gens regardent, suivent et soutiennent aussi.

“C’est cool que j’obtienne une certaine reconnaissance. Avec ce Wimbledon, beaucoup plus de gens savent qui je suis maintenant. C’est super pour moi. Mais ça ne change pas trop, je veux continuer à pousser, continuer à m’améliorer, continuer à essayer de atteindre le sommet du jeu.”

La finale qui se déroule à Glasgow rapproche également la Coupe Davis de cette année du cœur de Norrie, son père étant né dans la ville écossaise.

Grand supporter des Rangers, Norrie espère amener son père à Ibrox pour leur affrontement en Premiership écossaise avec Dundee United – un match qui se déroule le jour entre les matches de la Coupe Davis contre les États-Unis et le Kazakhstan.

Norrie a de grands espoirs de visiter Ibrox pour le choc des Rangers en Premiership écossaise avec Dundee United le 17 septembre

“Je serais ravi”, a-t-il déclaré à propos de s’entendre pour surveiller les hommes de Giovanni van Bronckhorst.

“Mon père est un fan inconditionnel. Quand j’étais jeune, il disait : ‘Tu dois soutenir les Rangers, tu dois porter du bleu la plupart du temps’.

“C’était plus poussé sur moi. J’aime leur équipe. Je n’ai jamais assisté à un match en direct. Si le moment est venu, j’aimerais y aller, je ne pense pas que (l’entraîneur de la Coupe Davis) Leon Smith sera se joindre à moi. Nous attendrons et verrons. C’est un grand fan du Celtic.

