Cameron Norrie: La course de l’an dernier aux demi-finales de Wimbledon m’a rendu plus affamé | Aucune timidité de l’attente | Actualités Tennis

Dans une interview exclusive avec Sports du ciel.

Norrie est devenu le quatrième Britannique de l’ère Open (après Roger Taylor, Tim Henman et Andy Murray) à atteindre une demi-finale à Wimbledon l’année dernière, remportant le premier set 6-2 contre Novak Djokovic avant de tomber dans la défaite.

Cette performance a été la meilleure performance de Norrie, 27 ans, dans un Grand Chelem à ce jour, et il se rendra à Wimbledon cette année après une sortie au troisième tour de Lorenzo Musetti à Roland-Garros.

Parler à Sports du ciel avant son apparition au Queen’s Club cette semaine, Norrie a parlé de ses préparatifs sur le terrain en gazon et de son sens accru de l’ambition.

« Il m’a toujours fallu un peu plus de temps pour m’habituer au gazon au fil des ans et je pense que mes résultats se sont améliorés d’année en année. J’ai eu une excellente saison sur gazon l’année dernière et un excellent résultat ici à Wimbledon, » Norrie a dit.

« Ça fait du bien juste d’être en retrait de la terre battue et de frapper des balles sur l’herbe.

« Quand le temps est comme ça, c’est incroyable. Je pense que c’est le meilleur endroit au monde, donc c’est agréable d’être de retour, et évidemment de passer beaucoup de temps au gymnase, beaucoup de temps sur le terrain et j’ai hâte d’être à Queen’s .

Image:

Norrie se dirige vers le terrain en gazon et les préparatifs de Wimbledon à l’issue d’une sortie de Roland-Garros au troisième tour





« Je pense que je suis un joueur délicat sur l’herbe, étant un gaucher et mon revers restant très bas, et je suis vraiment en compétition et je fais beaucoup de retours et j’utilise mon gaucher autant que je peux.

« Sur l’herbe, c’est à quel point vous l’embrassez vraiment et à quel point vous mettez vraiment la pression sur l’autre gars, car généralement ce n’est pas une surface où vous allez casser le service trop souvent.

« J’essaie donc vraiment d’investir beaucoup dans mes matchs de retour et j’essaie vraiment de mettre beaucoup de pression sur mon adversaire de cette façon, un peu comme le fait Andy Murray.

« Je ne pense pas que beaucoup de choses aient changé pour moi [since last year’s run to the semi-finals]. J’essaie toujours de m’occuper de tout, d’essayer d’être le meilleur joueur de tennis possible, et j’ai toujours la même équipe autour de moi.

« Je pense que cela m’a juste rendu un peu plus affamé, et je veux vraiment ressentir cela et faire une autre course profonde dans un Chelem et cela m’a donné encore plus envie. »

Image:

Le joueur de 27 ans admet que peu de choses ont changé depuis l’année dernière, mais sa soif de faire des courses profondes en Grand Chelem a augmenté





Avec des souvenirs de la vague de soutien de l’année dernière qui lui est tombée dessus, Norrie dit que l’attente qui accompagne le fait d’être le n ° 1 britannique à l’approche de Wimbledon est précisément la situation dans laquelle il veut être.

« C’est exactement là où vous voulez être, avoir ces attentes et si quelqu’un dit: » Vous voulez à nouveau faire les demi-finales « , c’est exactement ce que vous voulez que les gens disent.

« Vous ne voulez pas que les gens se disent: » Vous allez encore faire une bombe au premier tour « , alors je vais certainement accepter d’être de ce côté-là des choses, et vous devez l’accepter. Il n’y a pas de timidité loin d’elle.

« Vous savez que tout le monde va regarder, tout le monde va s’attendre à de grandes choses et je pense que les deux prochaines semaines, il est temps d’en profiter.

Image:

Norrie dit qu’il sait qu’il n’y a «pas de réticence» à l’attente de lui, et il l’acceptera





« Je fais de mon mieux et je fais ce que je peux [to cope with the expectancy]. Je ne me concentre pas trop sur l’autre côté de cela et j’essaie simplement de m’occuper de mes affaires du mieux que je peux.

« Vous allez avoir beaucoup de gens à cette époque qui s’intéressent au tennis, ce qui est formidable, mais je sais à quoi m’attendre.

« Je dois probablement décompresser un peu plus que ce que je fais. Je suis un gars assez occupé. Donc j’essaie vraiment de me reposer un peu plus, et je vais devoir le faire à coup sûr.

« Je dois vraiment essayer de me reposer autant que possible avec un emploi du temps chargé, et les prochaines semaines à venir avec beaucoup d’émotions. »

Image:

Norrie dit que c’est un « long, long chemin » pour gagner Wimbledon, mais va se donner la meilleure chance





Avec tout cela à l’esprit, à quoi ressemble le succès de Norrie à la fin du mois de juillet ?

« C’est une bonne question. Gagner Wimbledon serait parfait, mais vous devez y aller étape par étape et vraiment vous concentrer sur Queen’s First et essayer d’y apporter mon meilleur niveau.

« Et puis je ne veux pas jouer de mon mieux à Queen’s, je veux jouer de mon mieux pour le Grand Chelem.

« Donc, jouer de mon mieux et me donner la meilleure chance à Wimbledon serait idéal. C’est un long, long chemin à parcourir pour le gagner, mais je vais essayer de me donner la meilleure chance. »