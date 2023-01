Cameron Norrie et Richard Gasquet avancent vers la rencontre au sommet

Cameron Norrie affrontera Richard Gasquet lors de la finale de l’ATP Auckland Classic après que le Français ait remporté une victoire par surprise en demi-finale vendredi.

Lors du tournoi de préparation avant l’Open d’Australie, la deuxième tête de série Norrie s’est qualifiée pour la finale avec une victoire convaincante 6-3, 6-4 sur l’Américain Jenson Brooksby lors de sa première victoire en deux sets de la semaine.

Gasquet, 36 ans – autrefois classé septième au monde mais est maintenant 67e – n’a pas pu entrer sur le terrain avec son compatriote français Constant Lestienne, qui s’est retiré avec une blessure à l’épaule subie lors de sa victoire en quart de finale sur Serbe Laslo Djere la veille.

Norrie, classé 12e au monde et demi-finaliste battu à Wimbledon l’an dernier, a exercé une pression précoce sur Brooksby, 48e au classement, qui a été contraint d’économiser quatre balles de bris sur son deuxième service.

À son troisième service, l’Américain n’a plus pu retenir le torrent de retours féroces de Norrie qui a tenu son service sans problème tout au long du set.

Comme cela avait été le cas lors de ses deux matchs précédents, Norrie a de nouveau été en difficulté au début du deuxième set lorsque Brooksby a ouvert une avance de 2-0, mais cette fois, il a réussi à revenir deux fois pour conclure le match.

«C’était bien de le faire en deux sets. Dans les deux autres matchs, j’ai gagné le premier et perdu le second, donc c’était bien de faire les choses correctement”, a déclaré Norrie.

“Mais c’était une bataille absolue, vous savez, beaucoup de longs rallyes.

“Il met le ballon dans des parties si difficiles du terrain et j’ai dû trouver beaucoup de très bons coups sur la course, et beaucoup de grosses passes et j’ai pu conserver mon service là-bas à la fin.”

