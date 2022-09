Cameron Norrie bat le Danois Holger pour passer au quatrième tour

Le numéro sept mondial Cameron Norrie, de Grande-Bretagne, a battu le Danois Holger Rune en trois sets lors du match du troisième tour à l’US Open le samedi 3 septembre.

La star britannique a battu le Danois pour s’assurer une victoire de 7-5, 6-4, 6-1 et passer au quatrième tour, où il affrontera soit le Canadien Denis Shapovalov, soit le Russe Andrey Rublev.

Norrie, le demi-finaliste de Wimbledon, avait déjà battu Rune deux fois cette année et assuré sa formule gagnante face au Danois. Norrie a commis 22 fautes directes contre 43 pour son adversaire Rune.

Au troisième tour, Rune a sauvé 11 des 18 points de rupture mais n’a pas pu dépasser le troisième set lorsque Norrie a dominé sans perdre un seul point de premier service.

Norrie a connu une solide course dans un passé récent alors qu’il a atteint la demi-finale de l’Open de Cincinnati et avance maintenant à l’US Open 2022.

Après avoir vaincu Rune, Norrie a déclaré : « Holge n’est pas facile. Il peut traverser des patchs où il joue assez passivement, puis il frappe de manière agressive, vous devez donc être prêt à tout.

«Il a de bonnes mains et défend très bien parfois. Je pense que je suis resté beaucoup plus calme que lui tout au long des grands moments du match.

Il a ajouté: “Mon objectif aujourd’hui était d’arriver à deux heures, puis de commencer le match à partir de là. Quand il a atteint deux heures, j’ai breaké pour aller 2-1 dans le troisième et j’ai pointé Facu et j’ai dit: “Maintenant, le match commence, je me sens bien.”

Lors d’un autre match, la numéro neuf mondiale et double vainqueur du Grand Chelem Garbine Muguruza a subi une défaite 5-7, 6-3, 7-6 (10) aux mains de la tête de série numéro 21 Petra Kvitova au troisième tour.

L’US Open 2022 bat son plein, bien que le charme ait été un peu faible après le KO de Serena Williams lors des tournois en simple et en double. Cependant, dans une autre excitation, Rafael Nadal a battu son ami proche Richard Gasquet 6-0, 6-1, 7-5 pour la 18e fois pour atteindre le quatrième tour de l’US Open samedi et le numéro un mondial Iga Swiatek a fait les 16 derniers pour un deuxième année consécutive. La prochaine championne d’Australie et de Roland-Garros est la 22e tête de série Frances Tiafoe pour une place en quart de finale.

