Michael Douglas a un nouveau petit-enfant.

Son fils aîné Cameron, 42 ans, s’est rendu sur Instagram avec une bonne nouvelle avant Noël – lui et sa petite amie Viviane Thibes ont accueilli un petit garçon.

Cameron, qui est le crachat de son célèbre père, a rayonné à la caméra alors que maman adorée Viviane souriait à leur nouveau-né.

Leur fille Lua, âgée de trois ans, était également là, tirant une expression peu convaincue lorsqu’elle a été présentée à son nouveau frère.

Et la famille de quatre personnes a été inondée de messages de félicitations dans les commentaires.

Le grand-père de Lua et Ryder, Michael, faisait partie des sympathisants, écrivant: «Tellement heureux pour Vivian et vous.

« Quel cadeau de vacances. »







(Image: Instagram)



Sa femme Catherine Zeta-Jones a ajouté: « Le visage de Lua! Comme ….. ‘peu importe ……….’ Hilarant! Félicitations !! »

Michael, 76 ans, partage Cameron avec son ex-femme Diandra Luker, avec qui il était marié de 1977 à 2000.

Maintenant, il a aussi Dylan, 20 ans, et Carys, 17 ans, avec Catherine.







(Image: Getty Images)







(Image: WireImage)



Cette année marque 20 ans de mariage pour Michael et Catherine.

Trois jours avant d’annoncer la naissance de Ryder, l’heureuse famille a célébré le troisième anniversaire de Lua.

Le fier grand-père Michael a partagé un doux selfie avec le tout-petit, en écrivant: « Joyeux anniversaire à ma petite-fille Lua, qui fête ses 3 ans aujourd’hui! Je t’aime Lua! »

L’année dernière, Cameron a parlé de ses problèmes de dépendance passés, expliquant à PEOPLE comment sa fille l’avait aidé à se rétablir.

«Avoir ma fille me donne une toute nouvelle perspective sur la vie», a-t-il expliqué.







(Image: Getty Images)







(Image: Getty Images pour Turner)



« Ma fille est une source d’inspiration. J’espère qu’elle verra que son père a accompli beaucoup de choses et fait de bonnes choses et peut-être qu’elle sera fière de mon parcours. »

Et la naissance de Ryder sera une bonne nouvelle pour la famille après la triste mort du père de Michael, une autre star hollywoodienne, Kirk Douglas.

Kirk est décédé en février à l’âge de 103 ans.







(Image: Getty Images)



Michael a confirmé personnellement la nouvelle en écrivant: «C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans.

«Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui a bien vécu jusqu’à l’âge d’or, un humanitaire dont l’engagement pour la justice et les causes auxquelles il croyait ont établi une norme à laquelle nous aspirons tous.

«Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un merveilleux beau-père, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux.