Cameron Green traverse l’Afrique du Sud alors que l’Australie prend le contrôle du Boxing Day Test

Trois millions de dollars, cinq guichets, zéro problème. C’était la semaine de Cameron Green, après que le grand polyvalent ait suivi son succès aux enchères de la Premier League indienne en remportant 5-27 lors du Boxing Day Test devant plus de 64 000 personnes. Sa contribution a vu l’Afrique du Sud éliminée pour 189 après avoir de nouveau été envoyée au bâton par le capitaine australien Patrick Cummins, confiant dans l’application de la compression à une équipe qui a maintenant passé sept manches sans atteindre 200. En réponse, l’Australie était passée à 45-1 par souches.

Shane Warne reçoit un nouvel honneur de cricket le jour des hommages au Boxing Day Test Lire la suite

Tous dehors pour 152 et 99 pour commencer la série à Brisbane, l’Afrique du Sud n’a fait qu’un seul changement, amenant le polyvalent Theunis de Bruyn au bâton au n ° 3 à la place de Rassie van der Dussen. L’Australie est restée inchangée, Scott Boland ayant eu la chance de répéter ses héroïsmes du Boxing Day de l’année dernière après que Josh Hazlewood ait déclaré au personnel médical qu’il n’était pas complètement confiant dans son rétablissement après une tension latérale.

Par une matinée relativement fraîche avec quelques nuages ​​autour, Cummins était heureux de jouer le premier sur la théorie selon laquelle, si le guichet devait offrir un rebond ou un mouvement, ce serait probablement le premier jour. En fin de compte, le jeu a fonctionné à la perfection, écartant l’Afrique du Sud en fin de journée et garantissant que les visiteurs seront alignés le deuxième jour avec des prévisions suggérant 37 degrés.

Les choses ont bien commencé pour l’Afrique du Sud, du moins par rapport à leur débâcle de Brisbane, avec Dean Elgar et Sarel Erwee au bâton pendant les 10 premiers overs et Elgar survivant à ce qui aurait dû être une prise de retour repoussé à Cummins. Comme on pouvait s’y attendre, Boland était l’agent du changement, battant Erwee avec une livraison parfaite avant de lui faire glisser une balle plus large pour glisser. Quelques instants plus tard, il a creusé une balle dans Elgar qui a roulé dans les souches mais n’a pas délogé une caution.

Dean Elgar a scellé son destin en frappant directement Marnus Labuschagne avant de s’élancer. Photographie : Bradley Kanaris/Getty Images

Un score de 56 pour un était raisonnable au 20e, puis l’Afrique du Sud s’est autodétruite lorsque de Bruyn a joué un tir taché sur une balle trop pleine et à l’extérieur de la souche. Il est allé haut dans les airs pour le gardien de guichet. Elgar a obtenu la distinction de niche en devenant le troisième joueur à effectuer 5 000 essais sans jamais être épuisé, puis s’est rapidement enfui, frappant directement Labuschagne à couvert et partant. Temba Bavuma a entaillé Starc derrière sur le ballon suivant, battu par la couture brouillée et un peu de mouvement. En un clin d’œil, c’était 58-4, et pas encore le déjeuner.

Cela est devenu 67-5 lorsque Khaya Zondo a frappé Starc pour une prise de plongeon de Labuschagne à couvert, et les travaux de réparation sont tombés sur le joueur de bowling polyvalent Marco Jansen et le gardien de guichet Kyle Verreyne. Battant prudemment avant de devenir expansif, ils ont chacun fait des demi-siècles et battu bien après la pause thé. Jansen frappe trop haut au n ° 7, a l’air risqué en défense et est gracié par une chance difficile à Starc et une simple à Usman Khawaja, mais parfois il était bon en attaque, conduisant les rapides et prenant le spin de Nathan Lyon avec entraînement et balayer. Verreyne a touché les limites du carré en enchaînant son excellent 64 de Brisbane.

Australie v Afrique du Sud: deuxième test, premier jour – comme c’est arrivé Lire la suite

C’est Green qui est intervenu, tirant les bords de Verreyne pour 52 et Jansen pour 59 en trois balles, puis roquant Kagiso Rabada et Lungi Ngidi pour enregistrer ses premières manches à cinq guichets d’une carrière de test naissante mais de plus en plus formidable. Lyon avait le fileur rival Keshav Maharaj pris en flagrant délit, la queue étant partie pour des chiffres simples. Les cinq premiers guichets sont tombés pour 67 courses, les cinq derniers sont tombés pour 10, avec l’histoire familière d’un seul partenariat au milieu: un 112 vital. Un score de 189 était bien inférieur à ce dont l’Afrique du Sud avait besoin et plus qu’ils n’auraient pu l’espérer. pour certains points.

Khawaja a terminé une mauvaise journée en poussant vers l’avant à Rabada pour le couper à Verreyne pour une course, mais David Warner a ignoré toute inquiétude concernant ses récents retours et l’attention autour de son 100e match test pour faire 32 pas, prenant le ballon court de Rabada avec le tir tiré et l’uppercuting d’Anrich Nortje jusqu’à la clôture. Il reprendra mardi avec Labuschagne sur cinq, la température en pic, et l’Australie une fois de plus dans l’ascendant.