Cameron Diaz utilise ce rétinol doux dans sa routine de soins de la peau – Hollywood Life

Crédit d’image : John Angelillo/UPI/Shutterstock

Cameron Diaz préfère garder sa routine simple et simple. Dans une interview avec Goopelle a répertorié trois produits comme produits de prédilection, et l’un d’entre eux est le Versed Press Redémarrer le rétinol, qui est doux et efficace sans être trop agressif pour votre peau. Le rétinol présente plusieurs avantages, comme aider les peaux à tendance acnéique, réduire les rides et créer une peau plus lisse. Bien que le rétinol traditionnel ait la réputation d’irriter votre peau, Versed garantit que vous n’aurez pas à vous inquiéter avec ce produit : sa consistance crémeuse et lisse est agréable au toucher. donc hydratant et est même formulé pour les peaux sensibles. Si vous n’avez jamais essayé le rétinol auparavant, c’est votre chance !

Achetez le rétinol Versed Press Restart pour 21,97 $ sur Amazon aujourd’hui !

Le rétinol Versed Pressed Restart est conçu pour les peaux ternes, vieillissantes et à tendance acnéique. Assurez-vous de commencer à l’incorporer à votre routine de soins de nuit, car il agit pendant la nuit pour reformer la texture de votre peau et unifier votre teint. Vos pores se désobstrueront et votre peau sera plus soyeuse que jamais sans créer de rougeurs ni de sécheresse. Des antioxydants et des anti-inflammatoires sont également infusés dans le produit pour donner un coup de pouce supplémentaire à votre peau.

Versed est également une entreprise 100 % propre et formule ses produits pour garantir que tous les ingrédients sont sans danger pour notre corps – ils évitent même plus de 1 350 ingrédients douteux. Cameron n’est pas le seul à aimer ce rétinol : de nombreux clients sont ravis de ce produit abordable mais efficace. « Je ne l’utilise que depuis 4 jours et je vois déjà une différence. Belle qualité pour un prix bas », a partagé un critique sur Amazon. « Ce produit rend ma peau radieuse et douce après utilisation. Ne réagit pas avec ma peau sensible », a déclaré un autre client.