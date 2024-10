Cameron Diaz sur son départ d’Hollywood il y a dix ans, ce qui l’a ramenée

Après être devenu l’une des plus grandes stars d’Hollywood, Cameron Diaz s’est éloigné des feux de la rampe en 2014 ; Aujourd’hui, 10 ans plus tard, avec plusieurs nouveaux projets en préparation, Diaz parle de sa décision de partir et de revenir.

Avec son dernier rôle à l’écran en 2014 Anniea déclaré Diaz à FortuneLors du Sommet des femmes les plus influentes de lundi, elle a déclaré qu’arrêter d’agir « était quelque chose que je devais simplement faire. C’était la bonne chose à faire pour moi de reprendre ma propre vie et je ne me souciais vraiment de rien d’autre. L’opinion de personne, le succès de personne, l’offre de personne, rien de personne n’a pu me faire changer d’avis sur ma décision de prendre soin de moi et de construire la vie que je voulais vraiment avoir.

Au cours de la dernière décennie, Diaz a épousé le rockeur de Good Charlotte Benji Madden et a accueilli deux enfants, sa fille Raddix et son fils Cardinal. Elle a également lancé la marque de vin propre Avaline avec sa partenaire Katherine Power en 2020.

Maintenant, Diaz est sur le point de revenir sur grand écran pour Netflix. De retour en action avec Jamie Foxx, première sur le streamer en janvier 2025. Elle serait également de retour pour le prochain Shrek5 et est en pourparlers pour jouer aux côtés de Keanu Reeves dans une comédie noire Résultat.

« C’était juste le bon moment pour ma famille. Après Covid, nous sommes restés longtemps dans la maison, ce qui était incroyable et le problème était que nous y resterions probablement, nous y serions toujours en ce moment. Les gens disaient : « C’est fini » et je disais : « Non, ce n’est pas le cas, ce n’est pas fini pour moi » », a expliqué Diaz à propos de son retour à Hollywood. « J’ai donc dû me pousser ; mon mari et moi – mon mari, qui est le meilleur – il m’a dit : « Vous nous avez soutenus et avez bâti la famille » et vous l’avez soutenu dans ses entreprises, il m’a dit : « Il est temps pour nous de vous soutenir et de laisser maman monte et fais son truc. Il dit : ‘Laisse-moi te voir le faire, ma fille.’ Je me disais : « Très bien, c’est parti. »

Elle a ajouté que pour le projet Netflix, elle « ne pouvait pas non plus dire non à Jamie. Il a dit : « Viens avec moi » et j’ai dit : « OK, faisons-le ; » c’est notre troisième film ensemble donc c’est vraiment génial. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble sur Annie et les années 1999 N’importe quel dimanche donné.