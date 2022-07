Cameron Diaz sur la vie avant de décrocher son rôle dans “The Mask”: “Je pense que j’étais un mulet transportant de la drogue”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cameron Diaz pense qu’elle aurait pu être une mule de la drogue avant de devenir une actrice à succès.

Diaz, 49 ans, a révélé qu’elle avait déménagé à Paris dans les années 1990 avec l’aspiration de devenir mannequin. Cependant, elle n’a obtenu qu’un seul emploi pendant son séjour.

“J’étais là-bas une année complète et je n’ai pas travaillé un seul jour. Je ne pouvais pas réserver un emploi pour sauver ma vie”, a admis Diaz lors d’une interview sur le podcast “Second Life”. “Ensuite, j’ai trouvé un emploi mais, vraiment, je pense que j’étais un mulet transportant de la drogue au Maroc – je le jure devant Dieu.”

Diaz a expliqué qu’elle avait été envoyée au Maroc avec une valise verrouillée et qu’on lui avait dit que ses “costumes” étaient à l’intérieur.

“Je suis cette fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus au Maroc”, a-t-elle expliqué (via Page Six.) “Je porte des jeans déchirés et des bottes à plateforme, les cheveux lâchés – c’est vraiment dangereux. Je leur ai dit, ‘Je ne sais pas, ce n’est pas à moi, je ne sais pas à qui c’est.'”

“C’est le seul travail que j’ai eu à Paris.”

À son retour à Los Angeles, elle a été approchée par un agent de casting à la recherche d’une “bombe” pour jouer dans le prochain film “The Mask”.

“Je venais juste de commencer mes règles. Il était hors de question que je mette quoi que ce soit de sexy ce jour-là”, a-t-elle déclaré. “J’étais comme, ‘Tu plaisantes?'”

Cependant, le réalisateur Chuck Russell a insisté pour qu’elle joue le rôle.

“Tu es ma Tina Carlyle, et je vais te préparer pour ce rôle”, se souvient Diaz en lui disant.

Diaz a complètement pris sa retraite d’acteur en 2014 après une carrière réussie. Elle a joué dans des films à succès tels que “Charlie’s Angels”, “What Happens in Vegas” et “The Holiday”.

Elle reviendra sur grand écran pour la prochaine comédie de Netflix “Back in Action”.