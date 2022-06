Cameron Diaz sort de sa retraite pour jouer aux côtés de Jamie Foxx dans le nouveau film Netflix

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cameron Diaz revient sur grand écran.

Après une retraite autoproclamée, Diaz, 49 ans, jouera aux côtés de Jamie Foxx dans le nouveau film Netflix “Back in Action”.

Foxx, 54 ans, a partagé l’annonce sur Twitter avec un clip de lui, Diaz et Tom Brady en train de parler.

“Cameron, j’espère que vous n’êtes pas en colère, j’ai enregistré cela, mais pas de retour en arrière maintenant. J’ai dû appeler le GOAT pour ramener un autre GOAT”, a déclaré Foxx sur son post Twitter. “Cameron Diaz et moi sommes DE RETOUR EN ACTION – notre nouveau film avec Netflix. La production commence plus tard cette année !!”

Dans le clip vidéo, vous pouvez entendre le légendaire quart-arrière de la NFL mentionner que Diaz sort de sa retraite. Brady a de l’expérience avec la non-retraite car il a annoncé sa retraite plus tôt cette année pour se rétracter deux mois plus tard.

“Je parlais à Jamie, et il a dit que vous aviez besoin de quelques conseils pour ne pas prendre sa retraite. Et je réussis relativement bien et je ne prends pas ma retraite”, a déclaré Brady au duo.

Seth Rogan sera le réalisateur du film et il a co-écrit le scénario avec Brendan O’Brien. Foxx a partagé que la production devrait commencer plus tard cette année.

Le dernier rôle de Diaz au cinéma était avec Foxx dans “Annie”, sorti en 2014. Diaz et Foxx ont également joué côte à côte dans “Any Given Sunday”, en 1999.

Lors d’une conversation en tête-à-tête en août avec Kévin Hart dans son émission-débat Peacock, “Hart to Heart”, Diaz a admis qu’elle voulait être capable de gérer son propre temps.

“Quand vous êtes la personne qui est en quelque sorte en train de réaliser cette seule chose – vous êtes la personne à l’écran, vous êtes la personne qui est” le talent “- tout autour de vous – toutes les parties de vous qui ne sont pas ça – doit être confié à d’autres personnes”, a déclaré la star de “Charlie Angels” au comédien.

Diaz a estimé que le fait d’être programmé par d’autres n’était pas ce qui la faisait se sentir épanouie.

“Moi en tant qu’être humain – pas moi en tant que Cameron Diaz, parce que Cameron Diaz est une machine – mais pour mon moi personnel et spirituel, je réalisais que c’est un peu comme si cette partie de moi qui fonctionnait à un niveau élevé n’était pas ‘ pas assez”, a-t-elle déclaré.

Elle a admis qu’elle aimait jouer et qu’elle avait l’énergie de continuer à le faire, mais qu’elle voulait plus de contrôle.

“Je pense vraiment que ce sont les personnes que vous avez dans votre vie qui peuvent vous aider à faire avancer les choses. Et j’avais des gens incroyables, et j’avais des gens qui ne servaient pas toujours mes meilleurs intérêts. Mais vous n’avez pas le temps pour comprendre ces choses si vous allez, allez, allez, allez avec des œillères », a expliqué Diaz.