Photo : Cameron Diaz se sent « désolée pour ses pairs » alors qu’elle évite les tendances beauté : Source

Cameron Diaz aurait cessé de chercher une validation externe.

Selon les dernières découvertes de Life & Style, la sensation d’actrice est officiellement entrée dans son ère de beauté naturelle puisqu’elle a dit au revoir au Botox et à d’autres procédures cosmétiques.

Selon un informateur, le Autre fille une ancienne élève s’est rendu compte qu’elle restait paisible sans prêter beaucoup d’attention aux tendances parmi les jeunes.

« Elle accepte qu’elle va vieillir et n’essaye pas de rester figée dans le temps », a ajouté la source.

Faisant la lumière sur ses habitudes alimentaires, la source a mentionné : « Elle mange des aliments complets très sains mais ne se prive pas, elle fait juste de bons choix. »

Néanmoins, elle écoute aussi son cœur et « quand elle veut un dessert, elle s’assure qu’il est fait avec des ingrédients biologiques de qualité ».

« C’est pourquoi sa marque de vin est biologique, elle croit vraiment qu’il faut éviter les pesticides et les produits chimiques toxiques », a poursuivi l’initié.

De plus, recevoir du Botox est un grand non pour Cameron car cela rend son visage plus gonflé, lui enlevant ainsi son charme naturel.

En conclusion, la source a affirmé : « elle se sent vraiment désolée pour certains de ces pairs avec lesquels elle est encore en contact lorsqu’elle les rencontre pour le déjeuner et voit leurs visages déformés, pleins de remplissages et qui ont l’air bouffis et bizarres ».