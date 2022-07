Cameron Diaz se promène sans maquillage avec son mari et sa fille Raddix – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AGEM / BACKGRID

Cameron Diaz49 ans, a été aperçue avec son mari Benji Madden et leur fille Radix, 2, le 17 juillet. L’actrice, qui sort de sa retraite pour co-vedette aux côtés Jamie Foxx dans le film Netflix De retour a l’action, est partie en promenade avec ses proches à Malibu, en Californie. Cameron ne portait pas de maquillage mais avait toujours l’air naturellement magnifique dans sa tenue super décontractée mais confortable.

Plus à propos Cameron Diaz

Cameron portait une chemise blanche ample à manches longues et une paire de jeans en denim. Elle avait un pull violet drapé sur son épaule au cas où il ferait froid dehors pendant sa promenade. Elle arborait une paire de lunettes de lecture sur le dessus de sa tête et portait également un sac à main noir. Benji, 43 ans, était également habillé de manière décontractée avec un sweat à capuche gris et un short camouflage. Le guitariste de Good Charlotte a tenu la main de Raddix, qui avait l’air absolument adorable dans une combinaison bleu clair et des Crocs roses.

La famille de trois personnes garde généralement un profil bas et est rarement vue ensemble en public. Une source proche de Cameron et Benji a récemment déclaré Nous hebdomadaire que le couple a “discuté” d’avoir un autre bébé ensemble et “recherche même des options de substitution depuis un certain temps maintenant”. Cameron et Benji ont utilisé une mère porteuse pour leur fille Raddix, née en décembre 2019.

Célébrités sans maquillage : photos de Pamela Anderson et d’autres visages frais

Cameron a précédemment expliqué à quel point elle aime être maman lors d’une interview en 2021 avec Kévin Hart. “Tout commence et s’en va et s’arrête et s’en va parce que tout tourne autour de ses besoins”, a-t-elle déclaré. “[To] avoir une famille et se marier et avoir notre petit noyau de famille. C’est tout simplement la meilleure chose. Je n’ai pas ce qu’il faut pour donner à un film ce qu’il doit être fait. Toute mon énergie est là. »