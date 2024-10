Cameron Diaz se dit passionnée par l’idée de fonder sa famille

Cameron Diaz a parlé de son dévouement envers sa famille.

Alors qu’elle s’exprimait cette semaine lors d’un panel au Sommet des femmes les plus puissantes de Fortune, l’actrice a évoqué sa décision de s’éloigner un peu de sa carrière d’actrice.

Cameron Diaz discute de ses évolutions de carrière et du lancement d’Avaline, une marque de vin biologique produite de manière transparente lors du Sommet des femmes les plus puissantes de Fortune 2024, le 14 octobre 2024, à Laguna Niguel, en Californie. Presley Ann/Getty Images

Diaz, qui devrait retour au grand écran en 2025 dans un prochain film avec Jamie Foxx, a quitté Hollywood en 2014 pour consacrer son temps à sa famille.

« C’était la bonne chose pour moi de reprendre ma propre vie, et je ne me souciais vraiment de rien d’autre », a-t-elle expliqué au cours de la conversation. « L’opinion de personne, le succès de personne, l’offre de personne, rien de personne ne pourrait me faire changer d’avis sur ma décision de prendre soin de moi et de construire la vie que je voulais vraiment avoir. Je pense que cela dépend vraiment de ce qui vous passionne, par exemple. moi, c’était pour fonder ma famille.

Après son absence des projecteurs, Diaz s’est mariée avec son mari Benji Madden en 2015, et les deux ont ensuite salué leur fille Raddix en 2019 et fils Cardinal en 2024.

Lors de son apparition au sommet, Diaz a également partagé que Madden l’encourageait et la soutenait pour son retour à Hollywood.

« C’était juste le bon moment pour ma famille. Après le COVID, nous sommes restés longtemps dans la maison, ce qui était incroyable et le problème était que nous y resterions probablement, nous y serions toujours en ce moment. Les gens diraient : ‘C’est fini’ et je disais : ‘Non, ce n’est pas le cas, ce n’est pas fini pour moi' », a-t-elle déclaré. « Alors j’ai dû me dépasser ; mon mari et moi – mon mari, qui est le meilleur – il m’a dit : ‘Vous nous avez soutenus et vous avez bâti la famille’ et vous l’avez soutenu dans ses affaires, il m’a dit : ‘Il est temps. pour que nous puissions te soutenir et laisser maman monter et faire ce qu’elle veut. Il dit : « Laisse-moi te voir le faire, ma fille. » Je me suis dit : ‘Très bien, c’est parti.' »

L’actrice a également avoué qu’elle « ne pouvait pas dire non » à Foxx pour son offre de jouer dans le nouveau film de Netflix, « Back in Action ».

« Il a dit : ‘Viens avec moi.’ Et je me suis dit : « OK, faisons-le. » C’est notre troisième film ensemble », a-t-elle déclaré.

Diaz et Foxx ont déjà joué côte à côte dans « Annie » et « Any Given Sunday ».

« Back in Action » devrait sortir le 17 janvier 2025, selon Netflix.