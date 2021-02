Apparaissant à l’émission de radio américaine « Quarantined with Bruce » jeudi pour promouvoir sa nouvelle marque de vin, la star de 48 ans a révélé que devenir mère avait changé ses priorités.

« Est-ce que je referai un film? Je ne cherche pas à le faire, mais le ferai-je? Je ne sais pas. Je n’en ai aucune idée. Peut-être. Ne dis jamais jamais, » dit Diaz.

« Mais je ne pouvais pas imaginer être maman maintenant où je suis en tant que mère, avec mon enfant à sa première année, devoir être sur un plateau de cinéma qui prend 14 heures, 16 heures de ma journée loin de mon enfant . «

Diaz a épousé le chanteur de Good Charlotte Benji Madden en 2015. Le couple a une fille d’un an, Raddix.

«Je me sens tellement bénie de pouvoir être ici maintenant avec mon enfant et, vous savez, devenir la mère que je deviens», a-t-elle déclaré. « C’est une telle bénédiction, c’est complètement privilégié, et je suis vraiment très reconnaissant. »

Avec une longue retraite en arrière-plan, Diaz se concentre actuellement sur la maternité et Avaline – la marque de vin bio qu’elle a créée avec l’entrepreneur de mode Katherine Power l’année dernière.

« Avaline est le seul travail quotidien que je fais à part être une épouse et une mère qui a été le plus … cela a vraiment été la partie la plus épanouissante de ma vie jusqu’à présent. »

En août de l’année dernière, Diaz – qui est surtout connue pour ses rôles dans « The Mask » (1994), « There Something About Mary » (1998) et « Vanilla Sky » (2001) – a révélé qu’elle avait trouvé la « paix » en elle. « âme » après s’être éloignée de sa carrière hollywoodienne.

« J’ai juste décidé que je voulais des choses différentes de ma vie. J’avais travaillé si dur pendant si longtemps, travailler, faire des films et c’est tellement difficile », a-t-elle déclaré lors d’une apparition dans « In Goop Health: The Sessions » de Gwyneth Paltrow. séries.

Sa dernière apparition au cinéma de ses 20 ans de carrière est survenue dans l’adaptation 2014 de «Annie».