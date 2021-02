Cameron Diaz partage la vraie raison pour laquelle elle «ne pouvait pas imaginer» agir maintenant

Tout en tenant sa promesse de garder sa fille hors des projecteurs, Diaz a donné quelques miettes de pain à Jimmy Fallon à propos de son expérience de quarantaine en tant que nouvelle maman. Sur un épisode de juillet de Le spectacle de ce soir, a-t-elle dit: « Ça fait le paradis. »

La fière mère a poursuivi: «Littéralement chaque jour… il y a des sauts et des limites et ces choses qui arrivent que – ce n’est pas le même bébé qu’elle était hier… C’est tellement gratifiant de voir cette croissance et de faire partie et pour l’aider, laissez-la être elle. «

Madden et Diaz se sont mariés en 2015 chez elle à Beverly Hills. Elle avait la belle-sœur de Benji, Nicole Richieet son copain Drew Barrymore comme ses demoiselles d’honneur.

Tout au long de leur histoire d’amour de sept ans, elle a dit qu’elle n’avait jamais été amoureuse comme elle l’est avec le musicien.

« Se marier avec lui a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée », a-t-elle déjà dit Dans le style. « Mon mari est le meilleur. Il est le plus grand être humain, et c’est mon grand partenaire. Le mariage est certainement difficile, et c’est beaucoup de travail. »