Cameron Diaz n’a pas l’intention de retourner à la carrière d’acteur en raison de liens familiaux

Cameron Diaz a révélé qu’elle n’avait pas l’intention de relancer sa carrière d’actrice.

L’actrice hollywoodienne, 48 ans, n’a pas honoré le grand écran depuis son dernier film Annie, qui a été tourné il y a sept ans en 2014.

Et elle n’est pas pressée d’avoir à nouveau son nom sous les feux de la rampe après la naissance de sa fille, Raddix, qu’elle a accueillie en 2019.

La star de l’autre femme a révélé qu’elle n’avait pas l’intention de signer de nouveaux contrats de film car elle ne supportait pas d’être éloignée de son petit.

La fière maman d’un enfant a insisté sur le fait qu’être mère de sa fille de deux ans a été la «partie la plus épanouissante» de sa vie et que sa carrière d’actrice ne pouvait pas correspondre au sentiment d’être parent.







Partageant ses réflexions sur le Mis en quarantaine avec Bruce émission de radio, l’actrice légendaire a déclaré: «Je ne dirai jamais rien dans la vie, je ne suis tout simplement pas cette personne. Alors, est-ce que je referai un film? Je ne cherche pas, mais vais-je? Je ne sais pas. Je n’ai aucune idée. Peut-être. Ne jamais dire jamais.

«Mais je ne pouvais pas imaginer être maman maintenant, où je suis en tant que mère avec mon enfant à sa première année, devoir être sur un plateau de cinéma qui prend 14 heures, 16 heures de ma journée loin de mon enfant . »







Elle a poursuivi: «Je ne pouvais tout simplement pas … Personnellement, je pense que je n’aurais pas été la mère que je suis maintenant si j’avais choisi de le faire à un autre moment de ma vie.

«Et je me sens pour tant de mères qui ne peuvent pas, qui doivent aller travailler, vous savez, quoi qu’elles fassent. Je ressens tellement pour eux et pour leurs enfants et pour tout cela, mais il faut vraiment un village.







Cameron et son mari Benji Madden ont annoncé qu’ils avaient accueilli leur fille début 2020 après que l’actrice eut gardé toute sa grossesse secrète.

Les tourtereaux se sont mariés en 2015, quatre ans avant d’accueillir leur baluchon de joie.

