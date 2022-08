Cameron Diaz fête ses 50 ans : pourquoi elle a choisi de quitter l’entreprise et ce qui l’a ramenée à l’action

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cameron Diaz a 50 ans aujourd’hui et a beaucoup à célébrer. Elle prétend avoir un état d’esprit complètement ouvert en ce qui concerne le vieillissement depuis qu’elle est devenue mère, disant qu’elle veut vivre le plus longtemps possible.

“Tout le concept du vieillissement vient de complètement changer, même au cours des 10 dernières années. Il s’est totalement ouvert. Je suis excité. Il me reste 50 ou 60 ans, je veux vivre jusqu’à 110 ans, car je ‘ J’ai un jeune enfant”, a déclaré Diaz à Goop en mai. “Je pense que vous avez ce moment incroyable dans la quarantaine où vous appréciez qui sont vos parents, et je veux avoir ce moment avec elle – être là avec elle dans la quarantaine.”

Tout au long de ses années dans l’industrie, Diaz a joué dans de nombreux succès à succès, alors qu’est-ce qui l’a décidée à quitter l’entreprise ? Et qu’est-ce qui l’a amenée à y revenir dans son nouveau film Netflix “Back in Action?”

Voici un retour sur la carrière et la vie personnelle de Diaz.

Premiers rôles

Diaz a fait ses débuts à l’âge de 20 ans en jouant Tina Carlyle dans la comédie classique “The Mask”, avec Jim Carrey. Il ne fallut pas longtemps avant qu’elle ne commence à jouer dans une série de films et à se faire un nom à Hollywood.

Son prochain grand rôle était celui de Kimmy Wallace dans “Le mariage de mon meilleur ami”, puis de Mary dans “Il y a quelque chose à propos de Mary”, où elle a pu montrer davantage ses talents de comédienne.

Elle a ensuite joué le rôle d’Alex dans “Charlie’s Angels” et a exprimé Fiona dans le classique animé “Shrek”.

Après une série de comédies dont “The Holiday”, “Bad Teacher” et “The Other Woman”, Diaz a joué dans son dernier film, un remake de “Annie” dans le rôle de Mme Hannigan en 2014.

Retraite

En 2014, Diaz a décidé de prendre du recul et de se retirer du cinéma. Lorsqu’elle a pris sa retraite, Diaz était l’une des actrices les mieux payées de l’industrie.

Lors d’une apparition sur le podcast “Hart to Heart” de Kevin Hart l’année dernière, Diaz a expliqué à ses fans les raisons de sa décision, affirmant que cela tournait principalement autour de la reprise en main de sa vie.

“Pour moi, je voulais vraiment que ma vie soit gérable par moi-même”, a-t-elle expliqué. “Ma routine en une journée est littéralement ce que je peux réussir à faire par moi-même.”

Elle a également attribué sa capacité à trouver l’amour et à fonder une famille à sa retraite.

Maternité

En décembre 2019, Diaz et son mari Benji Madden ont accueilli une fille, Raddix Madden, par maternité de substitution. Depuis qu’elle a accueilli sa fille, Diaz a été ouverte sur la difficulté d’être mère, ainsi que sur le plaisir qu’elle a à voir sa fille grandir.

“C’est tellement gratifiant de voir cette croissance, d’en faire partie et d’aider”, a déclaré Diaz à Jimmy Fallon lors de son talk-show en 2020. “C’est la meilleure chose qui soit arrivée à Benji et à moi. Nous ‘ je suis tellement heureux.”

Diaz a également qualifié sa vie de mère de “son endroit idéal et de moment le plus heureux de sa vie”. Prendre la maternité lui a fait apprécier les mères célibataires ou les parents sans aide, les qualifiant de “super-héros” et disant qu’elle “sait que c’est là que la vraie fatigue arrive, quand vous n’avez personne à qui les transmettre”.

“De retour a l’action”

Dans un geste surprenant, Diaz a annoncé qu’elle reviendrait au cinéma en 2022, sortant de sa retraite pour jouer aux côtés de Jamie Foxx dans “Back In Action” de Netflix.

Foxx a annoncé qu’elle sortait de sa retraite dans un post amusant sur Twitter. Il a posté un faux appel téléphonique entre lui et Diaz dans lequel elle admet qu’elle ne sait pas comment “annuler sa retraite”. C’est alors que Foxx a fait venir Tom Brady, qui a annoncé qu’il prenait sa retraite, puis a changé d’avis peu de temps après, pour aider Diaz à comprendre comment le faire.

“Je parlais à Jamie, et il m’a dit que vous aviez besoin de quelques conseils pour ne pas prendre votre retraite”, a déclaré Brady. “Je réussis relativement bien à ne pas prendre ma retraite.”

Diaz a confirmé la nouvelle elle-même lorsqu’elle s’est rendue sur son Instagram pour appeler Jamie Foxx pour avoir changé d’avis.

“Jamie Foxx, tu es le seul à pouvoir me remettre en action !!! J’ai hâte, putain, ça va être génial”, a-t-elle écrit.