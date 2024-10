Cameron Diaz explique pourquoi elle est de retour après 10 ans de pause

Cameron Diaz n’est plus apparu dans un film depuis 2014 mais revient à l’écran avec Back in Action en janvier.

Cameron Diaz est de retour en action, à la fois littéralement et cinématographiquement, avec son interruption de 10 ans loin des écrans se terminant par le bien intitulé » De retour en action. S’associer à nouveau avec elle N’importe quel dimanche donné et Annie sa co-vedette Jamie Foxx, Cameron Diaz, dit qu’il était temps qu’elle revienne.

Parler avec Le journaliste hollywoodienCameron Diaz a expliqué à la fois sa pause d’une décennie et son insistance à revenir, « C’était juste le bon moment pour ma famille. Après Covid, nous sommes restés longtemps dans la maison, ce qui était incroyable et le problème était que nous y resterions probablement, nous y serions toujours en ce moment. Les gens disaient : « C’est fini » et je disais : « Non, ce n’est pas le cas, ce n’est pas fini pour moi. » Elle a ajouté, « J’ai donc dû me pousser ; mon mari et moi – mon mari, qui est le meilleur – il m’a dit : « Vous nous avez soutenus et avez bâti la famille » et vous l’avez soutenu dans ses entreprises, il m’a dit : « Il est temps pour nous de vous soutenir et de laisser maman monte et fais son truc. Il dit : ‘Laisse-moi te voir le faire, ma fille.’ Je me disais : « Très bien, c’est parti. » Diaz a également crédité Foxx, affirmant qu’il n’y avait aucune chance qu’elle puisse un jour refuser son offre.

Et c’est aussi grâce à Jamie Foxx que De retour en action a également reçu une autre publicité, car il a subi une « complication médicale » pendant la production dont il a heureusement rebondi.

Un incontournable des comédies romantiques des années 90 comme Le mariage de mon meilleur ami et Il y a quelque chose à propos de MaryCameron Diaz est principalement restée fidèle au genre tout au long de sa carrière, même si elle a trouvé du temps pour une franchise d’action dans Les anges de Charlietravaillant avec des réalisateurs légendaires comme Martin Scorsese sur Gangs de New York et exprimer la princesse Fiona à long terme Shrek série, pour laquelle elle reviendra pour la cinquième sortie.

Quant à savoir pourquoi Cameron Diaz a pris la décision de se retirer de la scène d’acteur, elle l’a dit «C’était quelque chose que je devais faire. C’était la bonne chose à faire pour moi de reprendre ma propre vie et je ne me souciais vraiment de rien d’autre. L’opinion de personne, le succès de personne, l’offre de personne, rien de personne n’a pu me faire changer d’avis sur ma décision de prendre soin de moi et de construire la vie que je voulais vraiment avoir.

De retour en action arrive sur Netflix 17 janvier.

Êtes-vous prêt pour le retour de Cameron Diaz au cinéma ? Quelle est votre performance préférée?