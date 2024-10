Cameron Diaz explique pourquoi elle a arrêté de jouer en 2014

Avec son retour prochain à l’écran l’année prochaine, Cameron Diaz parle de sa pause d’une décennie dans le métier d’actrice.

La quadruple nominée aux Golden Globes a récemment expliqué pourquoi elle avait pris une longue pause d’Hollywood après son dernier rôle de Miss Hannigan dans la mise à jour 2014 de Will Gluck. Annie.

« Pour moi, c’était juste quelque chose que je devais faire », a-t-elle déclaré à FortuneSommet des femmes les plus influentes de l’année. « C’était comme si je devais faire quelque chose pour reprendre ma propre vie. Et je ne me souciais vraiment de rien d’autre. Je ne l’ai pas fait. L’opinion de personne, le succès de personne, l’offre de personne, rien de personne n’a pu me faire changer d’avis sur ma décision de prendre soin de moi et de construire la vie que je voulais vraiment avoir. Donc, je pense que cela revient vraiment à : Qu’est-ce qui vous passionne ? Pour moi, c’était pour fonder ma famille.

Diaz a ensuite épousé Benji Madden de Good Charlotte en 2015, et ils partagent une fille et un fils. Depuis, elle est l’auteur de plusieurs livres sur la santé et a lancé la marque de vin biologique Avaline.

L’actrice a poursuivi en expliquant qu’il est parfois nécessaire de faire une pause dans quelque chose qui ne « nourrit pas mon âme », ajoutant : « Quoi qu’il en soit, c’est la chose que vous ressentez dans votre âme qui vous parle et vous ressentez la paix en vous. ça, tu vas le découvrir.

Diaz fait son retour tant attendu sur grand écran dans De retour en actionpremière le 17 janvier sur Netflix. La comédie d’action dirigée par Seth Gordon met en vedette Diaz et Jamie Foxx dans le rôle d’Emily et Matt, deux parents apparemment moyens qui sont ramenés dans leur ancienne vie d’agents secrets qualifiés.

De plus, Diaz devrait reprendre la voix de la princesse Fiona dans Shrek5dont la première aura lieu le 1er juillet 2026. Elle est également en pourparlers pour la comédie noire réalisée par Jonah Hill. Résultatavec Keanu Reeves et Hill.