Cameron Diaz explique comment son mari Benji Madden a soutenu sa sortie d’Hollywood

Cameron Diaz s’ouvre sur son retour à Hollywood.

Le La chose la plus douce L’actrice s’apprête à revenir sur grand écran après s’être éloignée de sa carrière d’actrice en 2014, et même si elle se sent prête pour ce retour, cette pause et l’espace dont elle dispose maintenant pour retourner au travail ne seraient pas possibles sans le soutien de son mari, Benji Madden.

« Nous sommes restés longtemps dans la maison, ce qui était incroyable », a déclaré la mère de deux enfants, âgée de 52 ans, lors d’une conversation au Fortune’s. Sommet des femmes les plus influentes. « Donc, j’ai dû me dépasser. Mon mari, il est tout simplement le meilleur. Il m’a dit : ‘Vous nous avez soutenus et bâti la famille.’ Et il le soutient dans ses entreprises. Il lui dit : « Il est temps pour nous de te soutenir et de laisser maman monter et faire son truc. »

Pendant son absence d’Hollywood, Diaz et le rockeur de Good Charlotte, qui se sont mariés en 2015, ont ensuite accueilli en privé deux enfants par mère porteuse, une fille, Raddix, 4 ans, et un fils Cardinal, 6 mois.

Quant à sa décision d’abandonner sa carrière à l’écran, Diaz a déclaré que cela était dû en grande partie à son désir d’agrandir sa famille à l’abri des projecteurs.



« C’était la bonne chose pour moi de reprendre ma propre vie, et je ne me souciais vraiment de rien d’autre », a-t-elle partagé. « L’opinion de personne, le succès de personne, l’offre de personne, rien de personne ne pourrait me faire changer d’avis sur ma décision de prendre soin de moi et de construire la vie que je voulais vraiment avoir. Je pense que cela dépend vraiment de ce qui vous passionne ? Pour moi, c’était pour fonder ma famille. »

Diaz, qui reviendra bientôt sur les écrans dans le film, De retour en actionaux côtés Jamie Foxxa déclaré qu’en plus de Madden, c’était sa désormais triple collaboratrice qui l’avait encouragée à revenir.

« Je ne pouvais pas dire non à Jamie », a ajouté Diaz à propos d’elle Annie et N’importe quel dimanche donné co-star. « Il a dit : ‘Viens avec moi.’ Et je me suis dit : ‘D’accord, faisons-le.’ C’est notre troisième film ensemble. »



Cela a également aidé que travailler avec Foxx ait toujours été amusant et facile pour l’ancien de Charlie’s Angels, Diaz ayant déclaré à Jimmy Fallon lors d’une apparition en 2022 dans son talk-show éponyme qu’il n’était pas difficile de se remettre dans le rythme aux côtés de l’acteur oscarisé. .

« Le dernier film que j’ai fait était Annie avec Jamie, et donc le premier film de retour est ce film avec Jamie », a déclaré Diaz lors de L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon apparence. « Il est tellement génial, il est si facile, il est tellement professionnel, il est tellement talentueux et il est simplement capable de travailler avec lui. »

« Ce sera tellement amusant », a-t-elle ajouté.