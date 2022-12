Cameron Diaz et Kate Winslet tournent la suite de The Holiday avec tous les acteurs originaux 17 ans après le film à succès

HIT Christmas rom-com The Holiday va avoir une suite avec son premier quatuor de stars – 17 ans plus tard.

Le nouveau film devrait revisiter les relations qui naissent entre Cameron Diaz, 50 ans, et Jude Law, 49 ans, et Kate Winslet, 47 ans, Jack Black, 53 ans.

Le film de Noël The Holiday va avoir une suite avec son quatuor de stars original

17 ans après son prédécesseur, le nouveau film revisitera les relations entre Cameron Diaz et Jude Law, Kate Winslet et Jack Black

Son prédécesseur de 2006 a vu Brit Winslet échanger sa maison avec American Diaz’s pour Noël.

Les deux trouvent l’amour dans le monde de l’autre.

Une source a déclaré: “Le plan est de commencer le tournage l’année prochaine.

“Les principaux talents sont tous inscrits.”

Une source cinématographique a ajouté: «Le plan est de commencer à tourner sur des scènes l’année prochaine, principalement au Royaume-Uni et en Europe, mais les principaux talents sont tous inscrits et à bord.

“C’est l’un des films les plus réussis de son genre et il est toujours apprécié chaque année par des millions de fans à travers le monde – il est parfaitement logique de revisiter ces personnages et de découvrir ce qu’il est advenu de leur vie après leur rencontre.

“Ce sera drôle, poignant et réconfortant – exactement ce que tout le monde veut pour Noël.”

The Holiday a coûté 70 millions de livres sterling à fabriquer, mais a continué à rapporter plus de 200 millions de livres sterling au box-office avant de devenir un visionnage saisonnier de base.

photo de la maison de Brit Winslet dans le film