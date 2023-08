Cameron Diaz et Benji Madden vont à un rendez-vous avec une crème glacée à Los Angeles – Hollywood Life

Voir la galerie





Cameron Diaz50, et Benji Madden, 44 ans, a dégusté une gâterie sucrée lors d’un rendez-vous rare cette semaine. Les tourtereaux mariés ont été photographiés s’arrêtant dans un magasin de crème glacée à Beverly Hills, en Californie, pour obtenir de délicieux cornets de crème glacée alors qu’ils restaient proches et portaient des tenues décontractées. Elle portait un t-shirt blanc, une jupe marron, des sandales et un chapeau de soleil, tandis qu’il portait un sweat à capuche noir, un short camouflé assorti, des baskets noires et une casquette de baseball assortie.

Cameron a également accessoirisé son look avec des lunettes de soleil et a baissé les yeux sur son téléphone pendant qu’elle appréciait sa gâterie. Elle a également semblé discuter avec Benji à un moment donné et avait un sac banane noir autour de sa taille. Le chapeau de Benji représentait également The Heifer Project, un projet qui vise à éradiquer la faim et la pauvreté dans les communautés.

Avant que Cameron et Benji, qui se sont mariés en 2015, ne se lancent dans leur dernier rendez-vous, le premier a fini de travailler sur Jamie Foxxle film, De retour a l’action. Jamie a récemment fait la une des journaux après avoir été hospitalisé pour un problème médical non divulgué en avril et a expliqué qu’il n’était pas sûr de s’en sortir, dans une vidéo Instagram.

« J’ai traversé quelque chose que je pensais ne jamais traverser », a-t-il déclaré dans le clip. «Je sais que beaucoup de gens attendaient et voulaient entendre des mises à jour, mais pour être honnête avec vous, je ne voulais tout simplement pas que vous me voyiez comme ça. Je ne voulais pas que vous me voyiez avec des tubes à court de moi, essayant de comprendre si j’allais m’en sortir.

« Je suis allé en enfer et je suis revenu », a-t-il poursuivi. « Ma route vers la guérison a aussi eu quelques nids-de-poule, mais je reviens et je suis capable de travailler. Je veux remercier les gens qui m’ont laissé travailler et dire que j’aime tout le monde et j’aime tout l’amour que j’ai reçu.

Alors que Jamie continue de se rétablir, Cameron et Benji continuent de faire de rares sorties ensemble. Au cours du même mois, Jamie a été hospitalisé, le couple a assisté Sofia Richie et Elliot Graingéle mariage de avec leur adorable fille Radix3. Le trio était tout habillé lors de l’événement étoilé, et sur plusieurs photos, les fiers parents ont tenu la main de leur petite fille en descendant les escaliers extérieurs.

