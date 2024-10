Cameron Diaz dit qu’elle a quitté Hollywood en 2014 « pour reprendre ma propre vie »

Cameron Diaz n’est plus apparue sur les écrans de cinéma depuis 2014 et, en 2018, elle a officiellement annoncé sa retraite d’actrice.

« Pour moi, c’était juste quelque chose que je devais faire », a déclaré Diaz lors de FortuneSommet des femmes les plus influentes d’e. « C’était comme si je devais faire quelque chose pour reprendre ma propre vie. Et je ne me souciais vraiment de rien d’autre. »

Cameron Diaz tourne son dernier film « Annie », depuis plus d’une décennie, en 2013.

Kristin Callahan/Everett



Diaz a entamé un deuxième chapitre en tant que vigneron, en lançant la marque de vin végétalienne Avaline avec son amie Katherine Power en 2020. À ce moment-là, elle avait radicalement recentré sa vie loin de ce qui l’avait pratiquement définie au cours des trois décennies précédentes.

« L’opinion de personne, le succès de personne, l’offre de personne, rien de personne n’a pu me faire changer d’avis sur ma décision de prendre soin de moi et de construire la vie que je voulais vraiment avoir », a poursuivi Diaz. « Il s’agit vraiment de : qu’est-ce qui vous passionne ? Pour moi, il s’agissait de fonder ma famille. »

Diaz et son mari, le musicien Benji Madden du groupe Good Charlotte, ont accueilli leur premier enfant par mère porteuse en 2019 et un deuxième enfant en mars de cette année.

Mais Diaz n’en a pas encore tout à fait fini avec les films. En janvier, elle jouera avec Jamie Foxx – avec qui elle a déjà travaillé sur N’importe quel dimanche donné et son dernier film en date, Annie — dans la comédie d’action De retour en action pour Netflix.

Diaz et Foxx incarnent Emily et Matt, deux anciens espions qui abandonnent leur carrière à la CIA pour fonder une famille ensemble – jusqu’à ce que leur couverture soit dévoilée, les forçant à retourner dans le monde de l’espionnage.

Diaz a remercié l’actrice oscarisée pour l’avoir convaincue de reculer devant la caméra, en écrivant sur Instagram en 2022 à l’annonce du film : « Jamie Foxx, tu es la seule à pouvoir me remettre en action !!! Je ne peux pas, putain. attends, ça va être génial! »