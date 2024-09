Cameron Crowe nomme le meilleur groupe live de tous les temps

(Crédits : Far Out / YouTube Still)

En tant que journaliste devenu cinéaste, l’harmonie entre la musique, la culture qu’elle inspire et le cinéma a toujours fait partie intégrante du travail de Cameron Crowe, depuis son premier long métrage en tant que scénariste de la comédie culte de 1982. Ça va vite au lycée Ridgemont.

Son deuxième effort de réalisateur, Zonaa mis son amour de la scène musicale au premier plan de sa filmographie pour la première fois, et il l’a perfectionné avec Presque célèbrele classique moderne primé aux Oscars et aux Golden Globes, de nature semi-autobiographique et inspiré des propres expériences de Crowe en tant que journaliste adolescent ayant découvert de première main l’hédonisme du rock and roll.

Même lorsqu’il est passé du journalisme à une carrière à plein temps dans l’écriture et la réalisation, la musique est restée au premier plan de la pensée de Crowe. Après avoir fait ses débuts avec le favori de la comédie romantique Dis n’importe quoiil a capitalisé à la fois sur la popularité émergente du grunge et sur son penchant pour celui-cien créant une histoire profondément enracinée dans un moment transformateur pour les musiciens et les auditeurs du monde entier.

Situé à Seattle, le point zéro du grunge, Simple suit les vies entrelacées de personnages qui vivent tous dans le même immeuble. Pour plus d’authenticité, l’histoire a fait appel à plusieurs musiciens connus et à des groupes fictifs, ce qui rend le récit d’autant plus réel.

Eddie Vedder, Stone Gossard et Jeff Ament de Pearl Jam jouent avec le groupe Citizen Dick, tandis qu’Alice in Chains et Soundgarden font des apparitions. L’un de ces noms était à l’avant-garde de la plus grande performance live de l’histoire Simple l’écrivain et réalisateur avait jamais vu, et ce n’était pas Vedder ou Layne Staley.

Lorsque Crowe a rencontré Chris Cornell pour la première fois, il savait qu’il était « quelqu’un dont je me suis dit : « Ce type a sa place dans le film ». » Pierre roulantele cinéaste a admis avoir été époustouflé la première fois qu’il a vu le groupe jouer. « J’ai adoré Soundgarden ; c’était le meilleur spectacle live que j’aie jamais vu », a-t-il déclaré. « J’avais des sentiments très forts pour Soundgarden et pour Chris avec son immense cœur. »

« Il acceptait Eddie à Seattle et il m’aidait à comprendre ce que c’était que de vivre ici, à cette époque et à cet endroit – ce sentiment que ce type compte vraiment pour moi. « Nous avons voulu le voir dans cette ville », a poursuivi Crowe. « Nous l’avons donc voulu pendant un certain temps, nous avons travaillé avec lui et il est bon ! »

Bien sûr, il n’est pas toujours facile de faire entrer ses idoles dans le casting, et même Crowe a dû faire face à des problèmes de planning. « Mais j’avais l’impression qu’il allait y avoir des mois et des mois de répétitions et d’engagements, et à un moment donné, je me suis dit que nous pourrions peut-être avoir le meilleur des mondes », a-t-il avoué. « Chris peut être un personnage qui joue, et nous n’avons pas besoin de lui faire jouer un musicien en herbe. Nous pouvons simplement lui faire jouer le rôle de Chris. »

Parfois, il est préférable de laisser les musiciens être des musiciens. Ils sont déjà assez divertissants en eux-mêmes, et lorsque Cornell était impliqué, cela ne pouvait être que positif pour Simple qu’il était impliqué, peu importe comment il finissait par contribuer.

Sujets connexes