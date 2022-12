Cameron Christie, recrue du Minnesota, Rolling Meadows domine Montini dans le premier match de Jack Tosh – Shaw Local

ELMHURST – Cameron Christie et Rolling Meadows ont pris un excellent départ lors de la première manche de la 48e édition annuelle de la Jack Tosh Holiday Classic à York à Elmhurst lundi.

Christie a récolté 26 points, 13 rebonds et trois passes décisives en un peu plus des trois quarts du jeu alors que les Mustangs, têtes de série, ont battu Montini 72-43.

“Nous voulions nous assurer de prendre tout le monde au sérieux dans ce tournoi”, a déclaré Christie, qui était 9 sur 15 du terrain et 7 sur 9 de l’extérieur de l’arc.

“Au fur et à mesure que le tournoi avance, il va devenir de plus en plus difficile, donc vous ne voulez pas prendre une équipe pour acquise. Nous ne voulons pas avoir de matchs hors jeu. »

Rolling Meadows (12-1), qui est la tête de série du tournoi à 32 équipes, a joué comme ça dès le premier pourboire. Les Mustangs ont pris une avance de 8-0 grâce à une paire de 3 points de Christie.

Avec leur duo de 6 pieds 7 pouces composé de Mark Nikolich-Wilson (16 points, 5 rebonds) et Foster Ogbonna (8 points, 10 rebonds, 7 passes) une force à l’intérieur, Meadows a été coriace sous les deux extrémités du panier.

Ian Miletic a récolté 9 points et Jack Duffer a ajouté six points tandis que Tsvet Sotirov a joué pour la première fois depuis sa blessure à la cheville le 9 décembre contre Hersey.

“Je pense que c’est bien d’obtenir une victoire comme celle-ci pour commencer le tournoi”, a déclaré Nikolich-Wilson, qui était 7 sur 8 sur le terrain et a à peine joué en seconde période parce qu’il lutte contre un rhume.

« Nous n’avons pas anticipé. C’est demain. C’est amusant de gagner des matchs, mais c’est amusant de jouer une compétition difficile en dehors de notre conférence.

Bien qu’il soit la tête de série du tournoi, le chemin de Meadows vers le championnat pourrait être le plus difficile du tournoi.

Les Mustangs rencontreront St. Patrick mardi à 17 h. Les Shamrocks ont battu Glenbard North 64-52 et sont classés parmi les meilleures équipes de la région de Chicago.

Une victoire contre St. Pat’s place Rolling Meadows en quarts de finale, très probablement contre Glenbrook South, une équipe que Meadow a battue plus tôt cette saison.

« C’était un bon premier match pour nous », a déclaré l’entraîneur des Mustangs, Kevin Katovich. « Pour moi, c’est le meilleur tournoi de l’État. De la façon dont il est exécuté. Juste les 32 équipes de haut en bas. Tout le monde est ici. C’est amusant et bon de jouer contre des équipes comme ça.

Katovich a déclaré que cette partie de son emploi du temps commence à un moment où les Mustangs renforcent leur horaire hors conférence.

“Nous avons une belle séquence avec ces matchs”, a déclaré Katovich. “Et puis nous revenons et jouons à Joliet West une semaine plus tard.”

Montini (3-9) était mené par Tyler Pavlik qui avait 13 points et Maxwell Bell avec 10 points.

“Nous n’étions pas venus ici en pensant qu’ils n’étaient pas vraiment bons”, a déclaré l’entraîneur de Montini, Adam DeMong. «Leur programme a été conçu pour cela. Notre programme est encore en construction. Il va y avoir des nuits difficiles. Si nous affrontons de très bonnes équipes, je m’attends à ce que nous voulions jouer. Et il y a eu des moments où j’ai adoré ce que nous faisions et des moments où nous sommes encore en train de comprendre.

