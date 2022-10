Cameron Carter-Vickers: le défenseur celtique hors du choc crucial de CL avec RB Leipzig | Nouvelles du football

Le Celtic sera privé du défenseur Cameron Carter-Vickers pour son match crucial en Ligue des champions contre le RB Leipzig, l’attaquant Liel Abada restant également à Glasgow.

L’international américain est absent depuis une blessure à l’entraînement avant la trêve internationale, le manager Ange Postecoglou espérant qu’il serait disponible après avoir raté la victoire 2-1 de samedi contre Motherwell.

Le coach du Celtic a déclaré : “Cameron n’était pas à 100% donc il n’est pas avec l’équipe.

“Liel Abada n’a pas voyagé, évidemment Carl Starfelt, Aaron Mooy a eu un petit problème à l’entraînement aujourd’hui, alors nous l’avons laissé derrière.

“Il [Cameron-Vickers] est absent depuis quelques matchs maintenant, donc quand il sera en forme, il sera à nouveau disponible – espérons-le pour le week-end mais il n’est pas loin – mais notre concentration a été sur les gars qui sont en forme et prêts à partir et nous attendons avec impatience Au jeu.”

Le manager du Celtic, Ange Postecoglou, insiste sur le fait qu’ils feront face à l’absence du défenseur Cameron Carter-Vickers alors qu’ils cherchent à remporter leur première victoire en Ligue des champions contre le RB Leipzig.



Stephen Welsh et Moritz Jenz devraient à nouveau suppléer au centre de la défense.

Postecoglou admet que Jenz, prêté par le club français de Lorient, a joué plus que prévu cette saison, mais il a été encouragé par son partenariat avec les Gallois lors de leurs deux derniers matches.

“Une partie de son développement s’est déroulée en Angleterre [Fulham]. Nous le connaissions à partir de là”, a ajouté l’Australien.

“Nous suivions ses progrès et, évidemment, il a eu quelques années de football senior maintenant.

Stephen Welsh et Mortiz Jenz aimeraient continuer en défense centrale pour le Celtic





“Il était sur notre radar et nous pensions qu’il conviendrait parfaitement à notre club en termes de profil d’âge, de caractère et de style de joueur qu’il est et il s’est bien intégré.

“Il s’adapte à notre façon de jouer, c’est un peu différent de la façon dont il a joué auparavant.

“Je pense que les deux derniers matchs qu’ils ont joués ensemble, ils se comprennent mieux et nous espérons que cela continuera de s’améliorer.”

Le Celtic s’est incliné 3-0 à domicile contre le Real Madrid lors de la première journée du groupe F avant un match nul 1-1 avec le Shakhtar Donetsk à Varsovie.

Liel Abada du Celtic ne s’est pas rendu en Allemagne pour des raisons religieuses





Leipzig est en bas du groupe F après deux défaites lors de ses matches d’ouverture, mais Postecoglou a souligné que les points au niveau de la Ligue des champions ne sont pas faciles à trouver.

“Chaque match est un défi, c’est la nature de la compétition”, a-t-il déclaré.

“Chaque équipe que vous jouez est une équipe de qualité supérieure, vous savez donc que, indépendamment de ce qui s’est passé auparavant et des matchs que vous avez devant vous, la prochaine tâche à relever est le défi qui vous attend.

“Leipzig est une équipe de qualité supérieure et chez eux, ce sera un défi fantastique pour nous en tant que club de football et nous devons donc simplement continuer à performer au niveau que nous pouvons.

Le Celtic a fait match nul avec le Shakhtar Donetsk lors de son dernier match de Ligue des Champions





“Les deux premiers matchs ont été plutôt bons du point de vue des performances.

“Nous avons senti que nous avions bien fait pendant environ une heure lors du premier match, mais nous avons chuté, le deuxième match, nos performances étaient solides.

“Nous aurions pu gagner mais ce n’est pas seulement une question de performance, c’est aussi une question d’opposition, donc nous allons simplement nous préparer à bien jouer et voir ce que cela nous apporte.

“Mais nous ne nous faisons pas d’illusions, demain sera un autre défi de taille pour nous.

“Il n’y a pas de solution miracle, il n’y a pas de progrès rapides, il s’agit de performer au niveau que nous pouvons, d’être à notre meilleur et de voir où cela nous mène.”