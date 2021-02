Le Samsung Galaxy M12 fait partie de la rumeur depuis un certain temps, et le smartphone a maintenant atterri sur le site officiel de Samsung qui répertorie ses spécifications complètes. Selon les détails disponibles sur le site Samsung Vietnam, le Galaxy M12 dispose de trois options de couleurs: bleu élégant, attraction noire, jade vert temporel. Notamment, le site Web met en évidence le modèle M127FLBGXXV, qui ressemble à celui qui a été repéré sur plusieurs sites de certification. Malheureusement, le site Samsung du Vietnam ne met pas en évidence ses détails de prix.

Les détails de la vente du Samsung Galaxy M12 restent également flous pour le moment, et le fabricant de smartphones sud-coréen n’a pas encore partagé plus de détails. Ses quatre caméras arrière sont logées dans un module de caméra carré. Il dispose d’un écran TFT de 6,5 pouces avec une résolution HD + et une encoche en forme de goutte d’eau au sommet de la caméra selfie. Sous le capot, le smartphone contient un chipset octa-core sans nom de 2 GHz couplé à jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage qui est encore extensible jusqu’à 1 To à l’aide d’une carte microSD. Le Samsung Galaxy M12 dispose d’une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture f / 2.0, un appareil photo ultra-large de 5 mégapixels avec une ouverture f / 2,2, deux capteurs photo portrait et macro de 2 mégapixels. La caméra arrière principale prend en charge l’enregistrement vidéo 1080p à 30 ips. À l’avant, il y a un vivaneau de 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Les autres caractéristiques notables du Samsung Galaxy M12 incluent la 4G LTE, le Wi-Fi, le Bluetooth et une prise casque 3,5 mm. Il prend en charge les cartes double SIM et fonctionne sur le skin personnalisé Exynos basé sur Android. Il contient une batterie de 6000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 15 W via le port USB Type-C. Samsung affirme que le téléphone peut fonctionner jusqu’à 23 heures (par charge) sur les données mobiles. Il est également censé offrir jusqu’à 23 heures de lecture vidéo.

Le Samsung Galaxy M12 devrait également arriver en Inde, la page d’assistance officielle du téléphone étant récemment mise en ligne.