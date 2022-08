Caméra et sonar sous-marins utilisés par COSAR à McKinley Landing, Kelowna

La GRC et le COSAR ont déployé des canots de sauvetage maritime à McKinley Landing

La GRC et l’équipe de recherche et de sauvetage du centre de l’Okanagan (COSAR) effectuent une recherche à McKinley Landing.

Le COSAR a confirmé que des caméras et des sonars sous-marins sont utilisés à partir de bateaux de sauvetage en mer.

Les détails de la recherche ne sont pas confirmés pour le moment.

