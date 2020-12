La caméra de sécurité extérieure intelligente Qubo de Qubo, propriété de Hero Electronix, a fait ses débuts en Inde avec des fonctionnalités d’IA avancées. L’appareil est livré dans une finition de couleur blanche, un indice de protection IP65 pour la résistance à la poussière et à l’eau, parmi de nombreuses autres fonctionnalités. Comme son nom l’indique, la caméra de sécurité est idéale pour les environnements extérieurs tels que l’entrée du magasin, le porche, la cour arrière, les balcons et les terrasses. La caractéristique la plus notable de la caméra de sécurité est peut-être qu’elle est préchargée avec la « détection du masque facial » qui avertit les propriétaires de toute personne entrant dans leurs locaux sans masque au milieu du COVID-19[feminine pandémie.

La caméra extérieure Qubo coûte 5490 Rs, et la société affirme que les clients pourront acheter l’appareil pour maison intelligente à partir de la semaine prochaine via les principaux points de vente hors ligne et les canaux en ligne. Actuellement, l’appareil est disponible à l’achat au prix de lancement de 3 990 Rs sur le site Web de Qubo World. La société n’a pas précisé les accords de vente du produit.

En termes de spécifications, la caméra extérieure Qubo peut filmer des vidéos Full HD à 30 ips. Il prend en charge la communication bidirectionnelle avec haut-parleur et microphone intégrés et Wi-Fi à bande unique pour la connectivité. Pour le stockage, les utilisateurs peuvent opter pour le stockage en nuage fourni par l’entreprise et peuvent également utiliser un stockage local jusqu’à 128 Go avec une carte micro SDXC. Qubo affirme que les données capturées par la caméra de sécurité sont protégées par des méthodologies de cryptage «fortes» et transportées via des canaux sécurisés TLS vers des serveurs cloud pour garantir que les données des clients restent privées et confidentielles. Certaines de ses caractéristiques notables incluent le système d’alarme anti-intrusion qui avertit le propriétaire dès qu’une personne est détectée. La société affirme que cette fonctionnalité est différente des autres caméras activées par le mouvement qui peuvent inonder votre téléphone d’alertes non pertinentes.

Il prend également en charge le time-lapse automatique qui crée de courtes vidéos de toute la journée pour permettre aux utilisateurs de visualiser les enregistrements sur une courte période. Commentant le lancement, Nikhil Rajpal, PDG de Hero Electronix, déclare que la caméra de sécurité extérieure intelligente protège le bien-être du client et réduit son anxiété mentale due au COVID avec la fonction de détection du masque facial. L’appareil peut être géré par l’application Qubo pour les smartphones Android et iOS.