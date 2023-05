Caméra de piste à l’ouest de Timmins, Ont. repère ‘spirit moose’

Lorsque Mark Clement a décidé d’installer des caméras de piste à l’ouest de Timmins près de Foleyet, en Ontario. région, il savait qu’il avait le potentiel de voir une variété d’animaux sauvages.

Récemment, il a vérifié les images de sa caméra pour découvrir qu’il avait capturé une vidéo d’un orignal blanc, également connu sous le nom d’orignal spirituel.

« Un orignal blanc est vraiment un trésor à obtenir si vous pouvez le photographier », a-t-il déclaré.

Clément a déclaré que l’orignal blanc n’est pas albinos car il n’a pas les yeux rouges. Il a dit qu’un orignal blanc n’a pas de pigment de pelage brun, de sorte que l’animal devient principalement blanc.

Il a dit avoir vu son premier orignal blanc quand lui et sa femme se rendaient à Wawa il y a environ 20 ans. Il y a un panneau près de Folyet qui présente un orignal blanc.

Elle lui a demandé s’il avait déjà vu un orignal blanc et il a dit non.

« A moins de 10 minutes sur la route vers Chapleau, il y a un orignal blanc », a-t-il dit. « Depuis lors, je suis fasciné de voir plus d’orignaux blancs. »

En tant que photographe, Clément a déclaré qu’il était rare de voir un orignal blanc, ce qui rend la possibilité de les capturer à la caméra encore plus spéciale. Il dit qu’il aime partager ses photos avec le public.

« Cela les rend passionnés par la faune et essaie de préserver la faune », a-t-il déclaré.

« Ils sont si peu nombreux qu’en trouver un, c’est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. »

Clément a déclaré que les animaux sont protégés. Selon le ministère des Richesses naturelles, la chasse à l’orignal principalement de couleur blanche est illégal dans certaines zones fauniques dans la région de Timmins.

‘Belle chose’

Troy Woodhouse est membre de la Première Nation Flying Post 73 et vit actuellement à Timmins.

Il a dit que pour sa culture, l’orignal blanc représente le changement.

« Pour moi, c’est assez important pour ce qui se passe dans notre monde avec le changement climatique. C’est presque un signe pour protéger l’environnement, pour commencer à faire attention aux animaux », a-t-il déclaré.

« C’est un signe d’avertissement du Créateur qu’ils sont peut-être en danger. Peut-être que la population est en danger. Alors prenez-en note et faites votre part pour aider à préserver son habitat. »

Mark Clement de Timmins, Ont. pris cette photo d’un orignal blanc il y a plusieurs années. Récemment, il a réussi à obtenir une vidéo d’un orignal blanc à partir d’une caméra de piste qu’il a installée à l’ouest de la ville. (Soumis par Mark Clement)

Woodhouse a dit qu’il avait vu son premier orignal spirituel quand il avait environ 10 ans et qu’il en avait vu quelques-uns depuis. Il a dit qu’il avait également entendu parler de plusieurs personnes de sa Première nation voyant des orignaux blancs dans la région.

Il a dit qu’il aimerait voir plus de protections pour les animaux.

« Peut-être faire une réserve de gibier autour de la zone ouest de Timmins pour cela », a-t-il dit.

« Nous devons en faire plus pour commencer à avoir plus de conservation de nos terres et de notre territoire. J’aimerais voir cela pour que l’orignal spirituel ait plus de protection pour lui. »

Il a dit que cela pourrait créer plus d’opportunités pour les gens de voir l’animal.

« Vous voulez que les gens le voient », a-t-il dit.

« C’est une belle chose. Une fois que vous voyez cet animal, vous le respectez. Vous commencez à comprendre l’importance de la nature et la beauté qu’elle recèle. »