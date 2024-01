Caméra configurée pour capturer une exposition millénaire de Tuscon

Surnommé la « Caméra du millénaire », un appareil imaginé par un philosophe expérimental de l’Arizona vise à capturer une exposition de Tuscon sur mille ans.

Avec quelques collègues, Jonathon Keats, chercheur associé au Collège des Beaux-Arts de l’Université d’Arizona, a installé la caméra à côté d’un banc à Starr Pass dans le but d’encourager les gens à imaginer mille ans dans le futur.

Tout photographe qui a désactivé le mode de prise de vue automatique de son appareil photo saura que si vous laissez entrer ne serait-ce que 10 minutes de lumière, et encore moins 1 000 ans, vous aurez une image blanche et vierge.

Keats l’a prévu et a choisi d’utiliser un sténopé équipé de matériaux rares.

À travers un trou de la taille d’une épingle dans une fine feuille d’or 24 carats, la lumière se glissera dans un petit cylindre de cuivre monté au sommet d’un poteau en acier. Pendant dix siècles, la lumière du soleil réfléchie par le paysage de Tucson effacera lentement une surface sensible à la lumière recouverte de nombreuses fines couches de garance rose, un pigment de peinture à l’huile.

Quand, ou peut-être si, les humains retireront la surface de la caméra en 3024, il y aura une exposition millénaire des changements du paysage urbain de Tuscon.

“La plupart des gens ont une vision plutôt sombre de ce qui les attend”, a déclaré Keats avant son projet. « Il est facile d’imaginer que les gens dans 1 000 ans pourraient voir une version de Tucson bien pire que ce que nous voyons aujourd’hui, mais le fait que nous puissions l’imaginer n’est pas une mauvaise chose. C’est en fait une bonne chose, car si nous pouvons imaginer cela, nous pouvons également imaginer ce qui pourrait arriver d’autre, et cela pourrait donc nous motiver à agir pour façonner notre avenir.

Le banc de Starr Pass invite les randonneurs à faire une pause et à contempler la ville, et la caméra les encourage à imaginer ce que l’avenir leur réserve.

« Mille ans, c’est long et il y a tellement de raisons pour lesquelles cela pourrait ne pas fonctionner. Il existe des forces de la nature et des décisions prises par les gens, qu’elles soient administratives ou pénales, qui pourraient faire en sorte que le huis clos ne dure pas », a-t-il déclaré.

CURIEUX PROJETS ARTISTIQUES : Un artiste crée des sculptures fantastiques en réutilisant des insectes morts

Cependant, si l’appareil photo dure, Keats décrit à quoi nous pouvons supposer que l’image finale ressemblera. Les caractéristiques les plus stables du paysage apparaîtront les plus nettes, même si le terrain n’est pas complètement stable, ce qui entraînera inévitablement un flou dans l’image.

A l’inverse, les parties les plus dynamiques seront les plus douces. Des changements soudains entraîneront ce qui ressemblera à plusieurs images superposées.

« Prenons un cas vraiment dramatique où tous les logements sont supprimés 500 ans plus tard. Ce qui se passera alors, c’est que les montagnes seront claires, nettes et opaques, et les logements seront fantomatiques », a-t-il déclaré.

“Tous les changements seront superposés sur une image qui pourra être reconstruite couche par couche en termes d’interprétation de l’image finale.”

TU POURRAIS AUSSI AIMER: Des milliers de plantes indigènes ne sont pas photographiées, mais vous pouvez aider à combler les lacunes des scientifiques

Le philosophe cherche également à installer des caméras partout dans le monde. En Chine, il envisage d’en installer un dans la ville de Chongqing, autrefois industrielle mais en pleine modernisation, ainsi qu’à Griffith Park à Los Angeles. En mai, il en installera un dans les Alpes autrichiennes.

« Ce projet dépend de cette réalisation dans de nombreux endroits à travers le monde. J’espère que cela conduira à un processus planétaire visant à réinventer la planète Terre pour les générations futures », ajoute-t-il.

PARTAGEZ ce projet de capsule temporelle avec vos amis en photographie…