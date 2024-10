Caméra cellulaire Defend de Tactacam pour la surveillance des propriétés

La nouvelle caméra cellulaire offre des solutions de sécurité simples aux propriétaires de grandes propriétés et à distance

DÉCORAH, Iowa, 16 octobre 2024 /CNW/ — Tactacam le leader en technologie innovante de surveillance du gibier de plein air et de chasse, annonce le lancement de Defend, une nouvelle caméra cellulaire conçue pour offrir une sécurité et une surveillance inégalées sans avoir besoin du Wi-Fi. Lancé aux États-Unis l’été dernier, Defend étend désormais sa portée pour servir les consommateurs canadiens, en fournissant les mêmes solutions de surveillance avancées pour les grandes propriétés, les fermes, les emplacements éloignés, les chantiers et plus encore.



Défendre par Tactacam



S’appuyant sur le succès de sa gamme de produits existante, y compris la très acclamée caméra de chasse Reveal 3.0, Tactacam a développé Defend pour répondre aux besoins uniques des propriétaires de propriétés et d’équipements. Defend offre une configuration simple, une surveillance complète et une tranquillité d’esprit. Grâce à un forfait de données abordable à partir de seulement 5 $ par mois, Defend fournit des images HD et des mises à jour en temps réel directement sur l’application mobile Defend.

Les principales fonctionnalités de Defend incluent :

Connectivité avancée : Pas besoin de Wi-Fi ou d’alimentation murale ! Restez connecté avec des mises à jour en temps réel et des alertes téléphoniques instantanées via les applications mobiles et Web Defend.

Pas besoin de Wi-Fi ou d’alimentation murale ! Restez connecté avec des mises à jour en temps réel et des alertes téléphoniques instantanées via les applications mobiles et Web Defend. Imagerie haute définition : Capturez des visuels détaillés de la propriété et toute menace potentielle avec des photos allant jusqu’à 4k et des vidéos jusqu’à 1080p.

Capturez des visuels détaillés de la propriété et toute menace potentielle avec des photos allant jusqu’à et des vidéos jusqu’à 1080p. Conception robuste et durable : Étanche et résistant, Defend est conçu pour résister aux conditions extérieures les plus difficiles.

Étanche et résistant, Defend est conçu pour résister aux conditions extérieures les plus difficiles. Vision nocturne améliorée : Les capacités de vision nocturne de pointe fournissent des images claires même dans l’obscurité totale pour une surveillance 24 heures sur 24, toutes saisons.

Les capacités de vision nocturne de pointe fournissent des images claires même dans l’obscurité totale pour une surveillance 24 heures sur 24, toutes saisons. Longue durée de vie de la batterie : Alimenté par des piles AA, avec des accessoires en option, notamment un panneau solaire ou une batterie rechargeable.

Alimenté par des piles AA, avec des accessoires en option, notamment un panneau solaire ou une batterie rechargeable. Installation et configuration faciles : Processus de configuration convivial, quelles que soient les conditions.

« Après un lancement réussi aux États-Unis, nous sommes ravis d’étendre cette offre à nos clients canadiens, garantissant ainsi aux entreprises et aux propriétaires immobiliers du monde entier Amérique du Nord avoir accès à notre technologie », a déclaré Kelly HoverChef du Bureau Expérience et Marketing. « Nous reconnaissons les défis uniques auxquels nos clients sont confrontés pour sécuriser leurs actifs dans des zones éloignées ou des endroits sans Wi-Fi. Avec Defend, ils peuvent avoir l’esprit tranquille en sachant que leur propriété est protégée par la technologie de caméra cellulaire la plus avancée disponible pour une sécurité simple à tout moment et n’importe où. »

Défendre les points de vente pour 249,99 $ CA avec forfaits de données à partir de 5 $ USD par mois. La nouvelle offre est maintenant disponible chez les principaux détaillants canadiens, notamment Bass Pro Shops, Cabela’s et chez www.tactacam.com. Veuillez visiter le localisateur de revendeurs sur notre site Web pour trouver un détaillant près de chez vous.

À propos de Tactacam :

Depuis 2013, Tactacam, un pionnier technologique basé aux États-Unis, a enrichi les activités de plein air en redéfinissant le paysage de la technologie des caméras cellulaires. Tactacam intègre la recherche de pointe, le développement d’applications et la technologie numérique exclusive pour offrir des solutions évolutives qui sont utiles, abordables et innovantes. L’innovation continue de modèles phares comme Defend, REVEAL X 3.0 et Pro 3.0 démontre l’engagement de Tactacam en faveur d’applications conviviales. Tactacam donne avant tout la priorité au support client et permet à ses clients d’exceller dans leurs passions de plein air. Vous pouvez en apprendre davantage sur https://www.tactacam.com/ ou suivez sur les réseaux sociaux @defendbytactacam.

