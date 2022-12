Caméra alimentée par le son | Examen de la technologie MIT

Des chercheurs du MIT ont développé une caméra sous-marine sans fil et sans pile qui est environ 100 000 fois plus économe en énergie que les autres caméras sous-marines. Il prend des photos en couleur, même dans des environnements sous-marins sombres, et transmet des données d’image sans fil à travers l’eau, avec une portée de 40 mètres qu’ils travaillent à améliorer.

La caméra autonome utilise des matériaux piézoélectriques pour convertir l’énergie mécanique des ondes sonores traversant l’eau en énergie électrique qui alimente son équipement d’imagerie et de communication. Après avoir capturé et encodé les données d’image, la caméra utilise également des ondes sonores pour transmettre les données à un récepteur qui reconstruit l’image.

Parce qu’elle n’a pas besoin d’une source d’alimentation, la caméra pourrait fonctionner pendant des semaines avant d’être récupérée, permettant aux scientifiques de rechercher de nouvelles espèces dans des régions éloignées de l’océan. Il pourrait également être utilisé pour capturer des images de la pollution des océans ou surveiller la santé et la croissance des poissons élevés dans des fermes aquacoles. Le suivi des effets du changement climatique est une autre application potentielle importante.

“Cette technologie pourrait nous aider à construire des modèles climatiques plus précis et à mieux comprendre l’impact du changement climatique sur le monde sous-marin”, déclare Fadel Adib, professeur agrégé au Département de génie électrique et d’informatique et auteur principal d’un papier sur le système, qui note que plus de 95% des océans de la Terre n’ont pas encore été observés.