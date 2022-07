Amaury Guichon, un chef pâtissier franco-suisse populaire, ne cesse d’impressionner ses téléspectateurs avec ses magnifiques chefs-d’œuvre en chocolat sur les réseaux sociaux. Cette fois, sa création d’une mère et d’un bébé caméléon se reposant dans une «forêt tropicale de chocolat» gagne les cœurs sur Internet. Le chef a partagé une vidéo de sa nouvelle merveille chocolatée sur son pseudo Instagram et elle est devenue virale depuis ! « Chocolat Caméléon ! La mère et le bébé se détendent dans la forêt tropicale de chocolat !” lit la légende.

Dans la vidéo, on peut le voir sculpter du chocolat, le façonner et le mouler pour créer une sculpture d’une mère et d’un bébé caméléon reposant sur la branche d’un arbre dans la forêt tropicale. Il pulvérise également de la peinture comestible dessus, à la fin, pour lui donner un aspect plus réaliste.

La vidéo a jusqu’à présent reçu plus de 6 millions de vues sur Instagram et les commentaires d’appréciation continuent d’affluer. “Je suis époustouflé par les détails et la précision apportés à chacun de ces chefs-d’œuvre !” dit l’un des commentaires.

“Phénoménal. Entre vous et l’artiste culinaire du gâteau, vous devriez faire une exposition d’art sur la nourriture », a commenté un autre spectateur.

Ce n’est pas la première fois que Guichon laisse les internautes bouche bée. Ses créations en chocolat ont également stupéfié Internet dans le passé. Il est maintenant bien connu sur Internet pour ses œuvres d’art étonnantes.

Le chef a également récemment créé une immense sculpture de la Statue de la Liberté à l’occasion de la fête de l’indépendance américaine. Ce joyau a été fabriqué en utilisant 115 livres ou 52 kg de chocolat et mesurait 7 pieds de haut. Certaines autres de ses œuvres d’art en chocolat absolument réalistes et époustouflantes incluent un calmar rouillé rouge de sa taille réelle, une pièce maîtresse murale d’un dragon crachant du feu de sa bouche, un crocodile gigantesque, et plus encore.

Amaury Guichon ne cesse de poster des vidéos de ses admirables œuvres culinaires pour accrocher le public. Il compte 9 millions de followers sur Instagram et plus de 8 millions de followers sur Facebook. Il a également une chaîne YouTube avec près de 5 abonnés lakh.

