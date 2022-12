Camel Pageant fait partie des attractions secondaires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Comme tous les bons concurrents de concours, Nazaa’a a fait preuve non seulement d’une beauté éblouissante, mais aussi d’un équilibre et d’une grâce.

Elle a battu ses cils et a affiché un sourire à pleines dents pour les caméras de télévision lors de la Coupe du monde de Mzayen, un concours organisé dans le désert qatari à environ 25 kilomètres de Doha et de la Coupe du monde de football.

Nazaa’a, attention, est un chameau.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Pensez Westminster Dog Show croisé avec Miss America Pageant, à l’exception, eh bien, des chameaux.

Nazaa’a est une majestueuse créature aux cheveux clairs qui a surmonté plusieurs tours préliminaires et des centaines d’autres chameaux pour remporter le concours au Qatar Camel Mzayen Club vendredi.

L’événement, qui a été conçu pour sensibiliser les visiteurs de la Coupe du monde à la culture, a été parrainé par le ministère des Sports et de la Jeunesse, en collaboration avec le Comité suprême pour la livraison et l’héritage, le comité d’organisation local de la Coupe du monde.

Nazaa’a était l’un des 15 chameaux qui ont concouru pour la couronne, défilant devant des fans tout en portant des colliers ornés de bijoux et drapés de chaînes de pierres précieuses.

“Je pensais que notre chameau était meilleur que Ronaldo et Messi”, a plaisanté Jassim al Kuwari, membre de la famille propriétaire de Nazaa’a.

Ces événements ont lieu régulièrement dans tout le Moyen-Orient, où les gens sont en contact avec les chameaux depuis des générations.

« C’est notre culture. Cela date d’il y a longtemps, de nos pères et grands-pères”, a déclaré Al Kuwari. “Aujourd’hui, c’est un concours, un concours de beauté. Nous aimons ces chameaux. Nous leur donnons des noms. C’est comme une famille.”

Les visiteurs ont été accueillis par un jingle de chameau “Bienvenue au concours de chameau” et ont servi du Karak, un thé épicé au lait. Les propriétaires et leurs familles se sont assis dans une tente de luxe climatisée avec des chaises en velours rouge et un mur de verre pour regarder la compétition.

L’attraction principale était les chamelles de race pure. Les concurrents font plusieurs passes devant un stand de fans qui encouragent leur favori. Il y a aussi un concours de traite, le prix étant décerné à la chamelle qui produit le plus de lait.

Ne vous méprenez pas, c’est un concours sérieux : un médecin fait partie du personnel pour s’assurer que les animaux n’utilisent pas de produits de comblement ou de Botox pour les rendre plus beaux. En décembre dernier, des dizaines de chameaux ont été disqualifiés du King Abdulaziz Camel Festival en Arabie saoudite pour des améliorations cosmétiques.

Ensuite, il y a l’argent : le vainqueur, le deuxième et les chameaux de la troisième place reçoivent tous des trophées. Les propriétaires de Nazaa ont gagné 200 000 riyals qataris (55 000 $). La chamelle qui produit le plus de lait gagne 15 000 riyals.

“Je suis avec des chameaux et leurs concours depuis que je suis enfant”, a déclaré le propriétaire de chameaux Hamad al Greissi. « Les chameaux étaient là avant les avions et les voitures. On les appelait les navires du désert. après les véhicules modernes, les chameaux sont devenus moins populaires, mais ils occupent toujours une grande place dans notre culture.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici