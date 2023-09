Camées de célébrités d’EastEnders, de Boris Johnson à Amanda Holden et David Walliams

EASTENDERS est l’un des feuilletons les plus appréciés du pays, il n’est donc pas étonnant que nos plus grandes stars aient voulu participer à l’action.

Ici, nous passons en revue certains des plus grands camées du programme sur 38 ans – de Boris Johnson à Amanda Holden et David Walliams.

Boris Johnson a déjà fait une apparition à EastEnders face à Peggy Mitchell[/caption]

Boris Johnson

Boris est apparu dans la série en octobre 2009 dans un rôle d’acteur rare – comme lui-même – face à la légende d’Albert Square, Peggy Mitchell.

Cependant, lorsqu’il franchit les portes du célèbre boozer, elle n’était que douceur et légèreté.

Peggy l’a accueilli en lui disant : « C’est un tel honneur de vous avoir ici, Monsieur le Maire », ce à quoi il a répondu : « Oh s’il vous plaît, appelez-moi Boris. »

Montrant la pinte de bitter qu’il a commandée, elle dit : « Heureusement pour moi, votre vélo a crevé. Maintenant, voudriez-vous une recharge ? »

Lorsqu’il a refusé, elle a poursuivi : « Oh, j’admire tellement un homme qui consacre sa vie au service de la société. J’ai moi-même failli me lancer en politique, vous savez.

En fouillant dans sa poche, Boris répondit : « Vraiment ? Eh bien, si vous avez des idées sur la façon dont je pourrais aider Walford, voici ma carte.

Elle lui a dit : « Oh, je n’imaginerais pas dire au maire de Londres quoi faire. Merci beaucoup. »

Amanda Holden

Le premier emploi d’Amanda après l’école d’art dramatique était un passage à EastEnders.

La présentatrice de Heart FM s’est souvenue de son expérience en parlant avec ses co-animateurs Jamie Theakston et Ashley Roberts en 2020.

Amanda a même affirmé qu’elle avait côtoyé Ian Beale alors qu’elle tenait un stand à Walford.

Le juge de Britain’s Got Talent a déclaré : « J’ai dû m’occuper du stand de quelqu’un pendant une demi-heure, ce qui équivalait à quatre épisodes ou quelque chose du genre.

« Ian Beale, je m’occupais d’un stand de bijoux et il avait ses fruits et légumes, il y avait beaucoup de problèmes avec des fruits grossiers, c’est tout ce que je vais dire.

« Je me suis beaucoup amusé, c’était un spectacle sympa à faire. »

David Walliams

David Walliams est venu le jour de Noël 2003[/caption]

David est venu le jour de Noël 2003, lorsque Kat et Alfie Moon se mariaient.

L’écrivain pour enfants incarnait Ray, un faux registraire engagé parce que le divorce d’Alfie n’était pas encore finalisé.

Comme prévu, la vérité a été révélée et la cérémonie a été rapidement interrompue.

Il n’y a peut-être aucune séquence du concert de David en ligne, mais il existe des images en ligne de lui en action.

Nick Grimshaw

Nick Grimshaw a joué le rôle de gardien en 2013[/caption]

Nick a relevé le défi du savonnage lorsqu’il était animateur de l’émission Radio 1 Breakfast Show.

Il est apparu de manière hilarante en tant que gardien en arrière-plan d’un épisode de 2013.

La personnalité de la télévision a participé à une fête de Noël de l’OAP derrière Patrick Trueman et Cora Cross.

Nick a ensuite obtenu des camées sur Corrie, Emmerdale, Hollyoaks – et même Home and Away.

Robbie Williams

Robbie a certainement exprimé son amour pour EastEnders au fil des ans.

L’ancien chanteur de Take That affirme avoir fait une apparition en 1995, la même année où il a quitté le groupe.

Mais comme il n’y a aucune preuve en ligne, nous devrons le croire sur parole.