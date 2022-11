Cambridge U 0 – 0 Bolton

Cambridge et Bolton à 10 ont partagé un match nul passionnant mais finalement sans but en Ligue 1 samedi après-midi.

Lors du week-end du souvenir, le match était remarquable pour être le premier match de l’EFL à être arbitré par quatre membres actifs des forces armées.

L’arbitre Darren Drysdale a fait la une des journaux en renvoyant Kyle Dempsey de Bolton à 15 minutes du terme pour un deuxième carton jaune.

La première volée d’Elias Kachunga n’a dégagé que de justesse la barre transversale de Cambridge, tandis que la meilleure chance des hôtes de la première mi-temps est survenue lorsque l’effort de Jack Lankester a été dévié de peu hors de la cible.

Une minute après la pause, Lankester a carré pour Harvey Knibbs, dont l’effort a été brillamment arrêté par James Telford.

À vingt minutes de la fin, une attaque complexe de Cambridge a vu le ballon renvoyé à Lankester, qui a tiré au-dessus.

Et après 73 minutes, Bolton a raté une énorme chance d’attraper un vainqueur, seulement pour que Gethin Jones non marqué dirige le corner de Jack Iredale, tandis que – quelques secondes plus tard – Dempsey a été renvoyé pour avoir fait tomber Knibbs.

Le patron des Trotters, Ian Evatt, a été averti juste avant la fin pour ses protestations contre Drysdale.