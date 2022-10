Cambridge Bay accueille une recrudescence des touristes de croisière après 2 ans de calme

Ce fut un moment heureux pour Peter Avalak cet été lorsque des visiteurs s’arrêtant par bateau sont arrivés à Cambridge Bay, au Nunavut.

Avalak, qui est né et a grandi dans le hameau et est sculpteur, y a souvent dirigé des visites de groupe au fil des ans.

“J’attends cela avec impatience chaque année”, a-t-il déclaré. “Je suis fier de montrer ma communauté.”

Au cours des dernières années, la circulation dans la communauté s’est pratiquement arrêtée. Les embarcations de plaisance et les paquebots n’étaient pas autorisés à naviguer dans les eaux côtières de l’Arctique en 2020 et 2021 en raison de la pandémie.

Mais cette année, entre fin juillet et début septembre, neuf navires de croisière, transportant quelque 1 800 passagers, ont fait escale à Cambridge Bay, selon Angela Gerbrandt, agente de développement économique du hameau. La population totale de la communauté n’est que de 1 760, selon le recensement de 2021.

Un navire de croisière Aurora Expeditions ancré dans le port de Cambridge Bay, au Nunavut, en septembre 2022. (Matisse Harvey/Radio Canada)

Environ 13 navires de croisière ont traversé les eaux du passage du Nord-Ouest et se sont arrêtés dans plus de la moitié des collectivités du Nunavut, selon le ministère territorial du Développement économique et des Transports.

Le 8 septembre, le navire de croisière Greg Mortimer, exploité par la société australienne Aurora Expeditions, est arrivé, transportant environ 125 touristes, dont 95 passagers pouvaient débarquer. Une trentaine de personnes n’ont pas pu débarquer car elles étaient positives au Covid-19, a indiqué le chef adjoint de l’expédition, Christian Genillard.

Par un après-midi venteux de septembre, Alan Smith, un touriste de Vancouver, faisait partie des dizaines de touristes tous vêtus du même manteau bleu et noir entassés à l’aéroport de Cambridge Bay, attendant de prendre son vol de retour vers le sud du Canada.

Smith venait de terminer une traversée dans le passage du Nord-Ouest, qui avait commencé deux semaines plus tôt à Kangerlussuaq, sur la côte ouest du Groenland.

Alan Smith fait partie du groupe de touristes qui est venu à Cambridge Bay, au Nunavut, via le bateau de croisière Aurora Expedition en septembre 2022. (Matisse Harvey/Radio Canada)

Il était déjà allé dans le nord de l’Alaska, mais songeait depuis plusieurs années à découvrir l’Arctique canadien. Il dit que ce sont avant tout les majestueuses falaises de l’île de Baffin qui ont marqué son voyage.

Le bateau de croisière, a-t-il dit, n’était qu’un “moyen pour arriver à voir les endroits que, vous savez, vous lisez dans les livres”.

Il a payé un peu plus de 20 000 $ pour son voyage.

La route empruntée par le bateau de croisière Greg Mortimer. Il quitte Kangerlussuaq, au Groenland, et se dirige vers Cambridge Bay, au Nunavut, au Canada. (Radio-Canada)

Ce type de croisière attire chaque année des milliers de touristes friands d’aventures et de vacances insolites. Certains visiteurs souhaitant faire un voyage de 30 jours dans l’Arctique paient jusqu’à 40 000 $. Certains espèrent voir des ours polaires tandis que d’autres rêvent de naviguer dans le sillage de l’expédition arctique de John Franklin, qui périt avec son équipage en tentant de découvrir le passage du Nord-Ouest au milieu du XIXe siècle.

Trafic en croissance

Cambridge Bay est considérée comme l’une des portes d’entrée du passage du Nord-Ouest. En 2019, l’ouverture de la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique (SCHARS), un projet soutenu par l’ancien premier ministre canadien Stephen Harper, a contribué à placer la communauté à l’avant-garde de la scène géostratégique arctique.

En août, l’opération militaire des Forces armées canadiennes Nanook-Nunakput, combinée à la visite du premier ministre Justin Trudeau et du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a confirmé cet engouement pour le Nord.

Les rives rocheuses de Cambridge Bay, au Nunavut. (Matisse Harvey/Radio Canada)

Comme Cambridge Bay, d’autres collectivités du Nunavut telles que Pond Inlet, Gjoa Haven et Resolute Bay sont également des escales estivales pour les navires de croisière. La saison de navigation s’étend généralement de juin à novembre, selon la Garde côtière canadienne.

Pour être autorisés à visiter la communauté, les passagers doivent être entièrement vaccinés et testés avant le début de la croisière et pendant la croisière. Ceux qui sont positifs pour COVID-19 sont mis en isolement pendant 10 jours, a déclaré Genillard.

Il y a eu des centaines de touristes à Cambridge Bay, au Nunavut, l’été dernier par bateau de croisière. (Matisse Harvey/Radio Canada)

Les passagers dont les tests de dépistage COVID-19 sont négatifs sont transportés en bateau pneumatique jusqu’aux berges pour une visite dans la communauté. Leur visite guidée de la ville comprend des arrêts à CHARS et à la bibliothèque communautaire et au centre culturel May Hakongak, ainsi qu’une dégustation de plats locaux et une vente d’artisanat au Red Fish Arts Studio.

Cette année, la municipalité a imposé des frais de service de 100 $ à tous les passagers de navires de croisière qui entrent dans la communauté.

“Ils sont curieux”

Alors que le tourisme à Cambridge Bay est généralement bien accueilli, les opinions des habitants sur les touristes sont mitigées.

Pour beaucoup, ces touristes sont perçus comme une fenêtre sur le monde, une opportunité de découvrir des cultures étrangères à la leur tout en les initiant aux traditions locales.

Mary Kaotalok est une aînée de Cambridge Bay, au Nunavut. Les bateaux de croisière n’ont jamais fait partie du paysage de la communauté pour son enfance. (Matisse Harvey/Radio Canada)

Outre les deux années d’accalmie causées par la pandémie, la communauté s’est habituée depuis 10 ans à l’arrêt fréquent des bateaux de croisière pendant la saison estivale.

Dans la salle de couture de la bibliothèque communautaire et du centre culturel May Hakongak, les aînés sont assis par terre, les jambes croisées, prenant grand soin des vêtements qu’ils fabriquent à la main. Un silence apaisant enveloppe la pièce exiguë, qui regorge de matériaux aux textures hétéroclites.

Pour Mary Kaotalok, une aînée de la communauté, les imposants navires de croisière n’étaient pas quelque chose qu’elle avait l’habitude de voir dans le port de Cambridge Bay en grandissant. Parfois, elle se demande ce qui motive les visiteurs à venir.

“Est-ce qu’ils apportent de l’aide? Ou est-ce que nous leur apportons notre aide? Parce qu’il y a tellement de gens différents qui viennent dans nos communautés. Sont-ils curieux?” dit-elle en inuinnaqtun.

Annie Atighioyak, une aînée de Cambridge Bay, au Nunavut. (Matisse Harvey/Radio Canada)

Pendant ce temps, Annie Atighioyak a dit que cela ne la dérangeait pas d’avoir des touristes et qu’ils pouvaient apporter des avantages, même par inadvertance.

« Ces touristes sont comme nous. Ils sont curieux », dit-elle en inuinnaqtun. “Et… parfois, ces gros navires amènent des baleines avec eux, ce qui profitera aux Inuits avec la chasse à la baleine.

« C’est une bonne chose que les touristes visitent nos communautés, car cela leur permet d’en apprendre davantage… sur notre culture, notre mode de vie et nos traditions.

Pamela Langan, directrice de la bibliothèque publique, affirme également que le trafic des navires de croisière est généralement bien accueilli dans la communauté.

Pamela Langan est bibliothécaire à la bibliothèque et au centre culturel de Cambridge Bay, au Nunavut. (Matisse Harvey/Radio Canada)

“Les touristes nous disent souvent que nous sommes l’une des plus belles communautés qu’ils aient visitées, donc c’est très positif pour nous”, a déclaré Langan, qui vit à Cambridge Bay depuis 2007.

Cependant, elle note que certains produits, tels que les vêtements en fourrure, sont plus difficiles à vendre en raison des restrictions à l’importation dans certains pays. C’est pourquoi les sculptures en stéatite sont généralement plus lucratives.

“Je remarque que les bateaux de croisière, beaucoup d’entre eux, n’achètent vraiment pas beaucoup de choses. C’est peut-être à cause du petit espace de la cabine ou simplement de la logistique pour essayer de le ramener à la maison”, a déclaré Langan.

“Mais en ce qui concerne les bateaux de croisière, les gens, ils sont très amicaux. Nous n’avons eu aucun problème cette année avec quoi que ce soit.”

Sauf, dit Langan, “ils ne sont pas ici depuis assez longtemps”.

Elle a dit qu’un groupe de visiteurs a passé quelques heures en ville, tandis que d’autres n’avaient peut-être qu’une demi-heure à 10 minutes au centre culturel.

Pendant ce temps, Avalak a déclaré que lui aussi pensait que le peu de temps que les visiteurs passaient dans le hameau n’était pas assez long pour vraiment profiter de la communauté, comme visiter l’épicerie pour voir le prix élevé de la nourriture que les résidents paient régulièrement.

Aînés de Cambridge Bay, Nunavut. De gauche à droite : Lena Emingak, Mabel Etegik, Mary Kaotalok, Annie Atighioyak et Helen Blewett. (Matisse Harvey/Radio Canada)

“Quelques heures ne suffisent tout simplement pas pour montrer notre communauté”, a-t-il déclaré, ajoutant que les touristes devraient voir “comment nous budgétisons notre argent et comment nous faisons des compromis avec ces coûteux [items].”

Il souhaite également que les aînés soient un peu plus impliqués dans certains aspects, comme pouvoir facturer les visiteurs pour prendre leurs photos.

“Ce serait bien si les bateaux de croisière [stayed] du jour au lendemain, alors ils connaîtraient vraiment la communauté et rentreraient chez eux et raconteraient ces belles histoires, et fréquenteraient aussi les anciens », a-t-il dit. « Ce serait une belle chose.