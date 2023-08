Cambridge accueillera les toutes premières célébrations de la Journée de l’émancipation mardi

Marjorie-Ann Knight dit qu’elle a remarqué que les célébrations du jour de l’émancipation se déroulaient dans d’autres communautés voisines, mais jamais à Cambridge, et qu’elle voulait voir ce changement.

Knight a cofondé Rhythm and Blues Cambridge en 2018 dans le but d’éduquer et de célébrer l’histoire des Noirs. La mission du groupe est de fournir un espace sûr et engageant pour responsabiliser, informer et inspirer la communauté noire de Cambridge.

Mardi, le groupe organisera ses premières célébrations de la Journée de l’émancipation mardi à Civic Square devant l’hôtel de ville de Cambridge.

« Nous sommes ici. Nous avons construit nos maisons ici, nos enfants vont à l’école ici. Nous devons construire une communauté ici », a déclaré Knight à CBC News dans une interview.

« Nous avons une grande communauté de gens des Caraïbes et d’Afrique ici, et vous ne le sauriez pas parce que quand vous allez célébrer, tout le monde déménage à Toronto », a déclaré Knight.

« Et j’ai juste dit, ‘assez, c’est assez. » »

Espace enfants, coin histoire

La journée comprendra une cérémonie de lever du drapeau panafricain, un espace pour les enfants en collaboration avec Idea Exchange, des food trucks et plus encore.

Il y aura des performances du groupe Caribana Arts de Toronto, de la Fiyah Brigade Rhythm Section et d’eKhaya de Waterloo.

L’historienne locale Peggy Plet animera un coin histoire. Elle a fait des recherches sur la présence noire à Cambridge, a déclaré Knight.

Travail sur notre exposition du jour de l’émancipation à l’hôtel de ville de Cambridge https://twitter.com/hashtag/celebrateemancipationmonth?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw »>#celebrateemancipationmonth pic.twitter.com/ 4zUvxSD6tl —@KnightmjaKnight

« Les gens ne savent même pas que nous avions une église noire à Cambridge et c’était dans les années 1800 », a déclaré Knight.

« Nous avons trouvé des barbiers, nous avons trouvé des gens qui faisaient toutes sortes de commerces là-bas et Peggy est prête à en parler à n’importe qui. »

Émancipation au Canada

Le jour de l’émancipation marque le jour de 1834 où la loi sur l’abolition de l’esclavage de 1833 est entrée en vigueur dans tout l’Empire britannique. En mars 2021, la Chambre des communes a convenu à l’unanimité de désigner le 1er août comme jour officiel de célébration.

Le Jour de l’émancipation du Canada n’est pas seulement une célébration de la liberté des esclaves noirs, mais aussi des esclaves autochtones.

Entre le milieu des années 1700 et le jour de l’émancipation, il a été enregistré qu’il y avait 4 185 personnes réduites en esclavage. De ce nombre, 2 683 étaient des peuples autochtones réduits en esclavage, selon le site Web du gouvernement du Canada.

La Guelph Black Heritage Society n’organisera pas ses célébrations annuelles de la Journée de l’émancipation cette année, car elle a décidé de concentrer sa programmation estivale sur les jeunes et les personnes âgées.

La présidente de la Guelph Black Heritage Society, Denise Francis, a déclaré qu’elle encourageait les gens à assister aux célébrations à Cambridge cette année.

Les célébrations de Cambridge sont prévues de 15h à 19h