Eduardo Camavinga est l’un des jeunes talents les plus convoités d’Europe. Getty

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Le snob du contrat de Camavinga met Madrid en alerte

Les espoirs du Real Madrid de recruter un jeune milieu de terrain français Eduardo Camavinga ont été boostés par l’annonce qu’il ne signera pas de nouveau contrat avec le Stade rennais, L’athlétique rapports.

Camavinga est depuis longtemps lié à l’intérêt du Bernabeu et d’autres grands clubs européens depuis qu’il a fait son entrée dans la première équipe de Rennes à l’âge de 16 ans.

Le joueur de 18 ans a fait quatre apparitions pour le club français en phase de groupes de la Ligue des champions cette saison, alors qu’il a également marqué son premier but pour l’équipe de France en octobre.

Le contrat actuel de Camavinga expirera à la fin de la saison prochaine. L’Athletic rapporte qu’il rejettera l’offre d’une prolongation, en partie parce que Rennes tient à insérer une clause libératoire coûteuse dans tout nouveau terme.

Cela signifie que Madrid et d’autres grands clubs pourraient le signer pour un tarif réduit cet été, ou même attendre jusqu’en janvier prochain, lorsqu’ils pourront convenir d’un accord de pré-contrat sur un transfert gratuit à la fin de la saison 2021-22.

BLOG EN DIRECT

11.19 BST: Le Paris Saint-Germain, l’Inter Milan et le Real Madrid font partie des nombreux clubs de surveillance Jesse LingardLa situation avant la fenêtre de transfert estivale, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

Lingard est en pleine forme depuis qu’il a rejoint West Ham prêté par Manchester United en janvier, marquant huit buts en neuf matchs pour mériter un rappel dans l’équipe d’Angleterre. Il a maintenant marqué quatre matchs consécutifs après avoir marqué deux fois lors de la victoire 3-2 de West Ham contre Leicester City dimanche.

West Ham souhaite signer définitivement Lingard à la fin de la saison, mais les performances du joueur de 28 ans ont alerté un certain nombre de grands clubs de la Premier League, y compris les six premiers, et à l’étranger. Il lui reste un an sur son contrat à Old Trafford.

Lingard n’a pas encore pris de décision sur son avenir, mais il préfère jouer au football en Ligue des champions la saison prochaine.

10.32 BST: Kevin De Bruyne a fait appel aux services d’une société d’analyse de données dans le cadre des négociations sur la prolongation de son contrat à Manchester City, Guru du terrain d’entraînement rapports.

La semaine dernière, De Bruyne s’est engagé à City jusqu’en 2025, l’international belge se représentant lui-même lors de discussions avec les dirigeants de la Premier League.

Dans le cadre de ce processus, le joueur de 29 ans a chargé Analytics FC de produire une analyse de ses performances pour le club au fil des ans et également une projection de sa future contribution. Il a ensuite présenté cela, ainsi qu’une comparaison de son salaire avec d’autres joueurs de haut niveau dans sa position pour convaincre le club qu’il était sous-payé.

Des sources ont déclaré à Rob Dawson d’ESPN la semaine dernière que la priorité de City est maintenant de régler l’avenir de Raheem Sterling au milieu de l’intérêt du Real Madrid.

09.49 BST: Après que son but à Tottenham dimanche ait mis Manchester United sur la voie de la victoire, devrait Edinson CavanJe reste à Old Trafford pour la saison prochaine?

jouer 1:57 Janusz Michallik partage ses réflexions sur les performances d’Edinson Cavani et de Paul Pogba lors de la victoire de Man United sur les Spurs.

08h44 BST: Arsenal pourrait rivaliser avec son rival londonien West Ham United pour la signature de Jesse Lingard cet été, selon le London Evening Standard.

Lingard, 28 ans, a revigoré sa carrière depuis qu’il a rejoint les Hammers en prêt de Manchester United, marquant huit buts en neuf apparitions en Premier League et retournant dans l’équipe d’Angleterre depuis son déménagement en janvier.

West Ham est désireux de rendre le séjour du milieu de terrain dans la capitale un séjour permanent, et serait même prêt à laisser Declan Rice déménager à Old Trafford pour y arriver cet été.

Mais le Standard rapporte qu’Arsenal portera également son attention sur Lingard s’il est incapable de signer Matin Odegaard du Real Madrid, après le prêt de mi-saison réussi du meneur de jeu norvégien aux Emirats.

08h00 BST: Attaquant de Barcelone Ousmane Dembele a révélé qu’il n’avait pas encore ouvert le dialogue avec le club pour un nouveau contrat.

Dembele, 23 ans, a un peu plus d’un an sur son contrat actuel, qui expire à la fin de la saison prochaine.

L’international français a souvent eu des problèmes de blessures et de forme depuis sa signature du Borusiss Dortmund en 2017, mais a profité de sa forme la plus constante au Barca cette saison.

« J’ai encore un an pour terminer mon contrat », a déclaré Dembele à beIN Sports. « Il n’y a pas encore eu de discussions avec le nouveau conseil d’administration, mais je suis heureux et je me sens bien.

Le nouveau président est arrivé. Je ne le connais pas très bien, mais il est très proche du joueur. Nous verrons comment ça se passe. «

PAPER GOSSIP (par Nick Judd)

– Plusieurs géants européens ont reçu des coups dans une offre de milieu de terrain Nicolo Barella comme Internazionale aurait déclaré qu’ils n’avaient aucun intérêt à le laisser partir cet été. Calciomercato écrit que l’Atletico Madrid et le Bayern Munich ont tous deux un intérêt pour le joueur, tandis que le soleil ajoute que Chelsea a également surveillé le joueur de 24 ans avant un éventuel déménagement à Stamford Bridge.Il est dit qu’un nouveau contrat sera proposé dans un proche avenir avec une augmentation de salaire importante s’il accepte de rester au San Siro. .

– Fulham, Watford et Swansea City seraient intéressés à signer le défenseur central de Sheffield United Kean Bryan, selon le soleil. Le défenseur de 24 ans est sans contrat cet été, mais les Blades tentent de garder l’ancien homme de Manchester City. Watford serait en pole position pour signer l’ancien international anglais U20, lui offrant un potentiel de football de Premier League alors qu’ils cherchent à remplacer le sortant Craig Dawson.

– Les équipes de Premier League s’intéresseraient à l’AC Milan Franck Kessie, rapports Calciomercato. L’histoire suggère que le joueur de 24 ans est dans l’impasse avec Milan à propos d’un nouveau contrat, l’international ivoirien ayant un an restant sur son contrat et les clubs anglais surveillant la situation actuelle avant une bataille potentielle pour sa signature.

– Crystal Palace cherche à recruter un ancien ailier de Newcastle United Florian Thauvin de Marseille mais face à la concurrence de l’AC Milan, selon le soleil. Le joueur de 28 ans est un agent libre cet été, mais son salaire annuel souhaité de 6 millions de livres empêche le club du sud de Londres de conclure un accord de pré-contrat avec le joueur. Thauvin serait le deuxième choix de Palace dans ce domaine, avec l’ailier de Watford Ismaila Sarr devenant une option irréaliste pour les Eagles.

– Chelsea se prépare à recevoir des offres de l’AC Milan pour un défenseur en prêt Fikayo Tomori dans la fenêtre de transfert à venir, le soleil écrit. La partie italienne a la possibilité de rendre le prêt de 23 ans permanent, mais en raison de la pandémie, le Rossoneri chercheraient à économiser sur le chiffre convenu de 25 millions de livres sterling.

– On dit que Manchester United surveille le défenseur Pau Torres cet été, rapporte COMME. Le joueur de 24 ans a attiré l’attention de quelques équipes en Europe, Manchester City étant sur le point de le signer la saison dernière. Cette fois, ce sont leurs voisins qui ont regardé l’homme Villarreal. Le club espagnol ne serait pas disposé à négocier des frais, mais plutôt à attendre qu’une équipe déclenche sa clause de libération de 50 millions d’euros qui s’élève à 65 millions d’euros au cours des 15 derniers jours d’une fenêtre de transfert.