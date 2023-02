Cam Thomas des Nets condamné à une amende de 40 000 $ par la NBA pour insulte désobligeante à la télévision

filets de Brooklyn garde Cam Thomas a été condamné à une amende de 40 000 $ par le NBA vendredi pour avoir utilisé un langage désobligeant et désobligeant lors d’une interview télévisée en direct.

Thomas était interviewé avec Spencer Dinwiddie sur TNT après la victoire 116-105 des Nets sur Chicago jeudi soir. Il a été interrogé sur la blague de Dinwiddie selon laquelle lui et Dorian Finney-Smith, qui sont venus de Dallas dans le commerce de Kyrie Irving, ont aidé à faire des Nets une équipe plus belle.

Thomas a répondu en riant avec une insulte gaie.

Le garde de 21 ans, qui était devenu avant jeudi le plus jeune joueur de l’histoire de la ligue avec trois matchs consécutifs de 40 points, s’est excusé après le match sur les réseaux sociaux.

“Je tiens à m’excuser pour le mot insensible que j’ai utilisé dans l’interview d’après-match”, a-t-il écrit sur Twitter. “J’étais enthousiasmé par la victoire et j’étais enjoué. Je n’avais certainement pas l’intention d’offenser qui que ce soit, mais je me rends compte que je l’ai probablement fait. Mes excuses à nouveau. Beaucoup d’amour.”

