Cam Robinson des Jaguars a suspendu quatre matchs pour avoir enfreint la politique du PED

La NFL a suspendu le plaqueur gauche des Jaguars de Jacksonville, Cam Robinson, jeudi, pour les quatre premiers matchs de la saison régulière pour avoir enfreint la politique de la ligue sur les drogues améliorant la performance.

Robinson et l’équipe attendaient sa punition depuis plus de deux mois. Sachant que cela arrivait, les Jaguars ont signé le vétéran et remplaçant souvent blessé Josh Wells pour un contrat d’un an début avril, puis ont utilisé leur premier choix de repêchage contre le plaqueur offensif de l’Oklahoma Anton Harrison. Ils espèrent que ces mouvements aideront à compenser le fait d’être sans Robinson pendant près d’un quart de la saison.

« En tant que leader vétéran dans le vestiaire, je veux toujours donner le bon exemple et mes actions dans ce cas ne reflètent pas cet objectif », a déclaré Robinson dans un communiqué. « Je m’excuse auprès des fans, de mes entraîneurs et, surtout, de mes coéquipiers. »

La suspension de Robinson est sans solde, ce qui signifie qu’il perdra environ 900 000 $ par match. Il est le joueur le mieux payé de la liste de Jacksonville.

« Bien que nous respections certainement la décision de la NFL et que nous soyons déçus de cette évolution, nous soutiendrons Cam alors qu’il se fraye un chemin à travers la suspension », a déclaré l’équipe dans un communiqué. « Nous sommes convaincus que Cam et notre équipe relèveront ce défi alors que nous progressons collectivement. »

Walker Little, un choix de deuxième tour en 2021, devrait remplacer Robinson lorsque Jacksonville ouvrira la saison le 10 septembre à Indianapolis. Harrison a travaillé uniquement au tacle droit pendant le programme d’intersaison de l’équipe.

Robinson est éligible pour participer à tous les entraînements et matchs de pré-saison. Il sera autorisé à retourner dans les installations de l’équipe pendant la seconde moitié de sa suspension et pourrait faire ses débuts en saison régulière lorsque les Jaguars affronteront les Buffalo Bills à Londres le 8 octobre.

« Cela me fait mal de ne pas pouvoir être là-bas avec mes frères au début de la saison régulière », a déclaré Robinson. « J’attaquerai le camp d’entraînement de la même manière que je l’ai fait au cours des six dernières saisons, pour m’assurer que je suis prêt à la fois mentalement et physiquement. »

En vertu de la convention collective de la NFL avec les joueurs, la suspension annule toutes les garanties restantes du contrat de 52,75 millions de dollars sur trois ans que Robinson a signé l’année dernière. L’accord comprenait une prime de signature de 15 millions de dollars et 33 millions de dollars garantis.

Désormais, les Jaguars pourraient couper ou échanger Robinson avant ou pendant cette saison sans répercussions supplémentaires sur le plafond salarial. Un résultat plus probable: Jacksonville ramène simplement Robinson à sa place de départ une fois qu’il revient et déplace Little vers la garde gauche, une position à laquelle il a travaillé pendant les OTA.

« C’est un scénario que nous pouvons voir se produire », a déclaré l’entraîneur Doug Pederson lors du minicamp plus tôt ce mois-ci. « Quand Cam revient, dans quel type de forme est-il, des choses de cette nature. … Avec Walker, qui a terminé la saison au tacle gauche, je pense que c’est vraiment un bon choix pour lui, j’ai joué ça à l’université et puis potentiellement le faire glisser dans (à la garde gauche). … Nous verrons comment cela se passera pendant le camp (d’entraînement).

Robinson a été retenu pendant la plupart des entraînements hors saison. Il s’est déchiré le ménisque du genou droit à la mi-décembre et a raté les cinq derniers matchs de la saison, dont deux en séries éliminatoires.

Choix de deuxième ronde de l’Alabama en 2017, Robinson a débuté 75 matchs en six saisons à Jacksonville.

Reportage de l’Associated Press.

