Cam prend de l’avance dans la bataille pour une troisième place finale – Big Brother Network

Grand frère 26 a atteint les derniers jours, mais le jeu continue. le dimanche Grand frère épisode laissé sur un cliffhanger, mais quiconque lit les spoilers sait déjà que Makensy a remporté le pouvoir de veto. Cela lui assure une place dans les trois derniers. Chelsie a pris la première place en battant Rubina et Cam pour devenir la dernière chef de famille.

Parce que Makensy est le dernier détenteur du Veto, elle décide qui rejoint Chelsie et elle dans les trois derniers. Bien que Makensy ait le seul vote pour expulser, nous savons à quel point elle a joué le jeu avec Chelsie. Elle la consulte donc cette semaine pour savoir qui expulser.

Samedi, Makensy et Chelsie avaient clairement des agendas différents. Chelsie veut Cam à la fin, tandis que Makensy semble pencher vers une finale à trois entièrement féminine. Nous connaissons tous l’influence de Chelsie sur le jeu de Makensy, elle avait donc du travail à faire.

Ils ont discuté des options entre expulser Rubina ou Cam cette semaine. En gros, ils ont conclu que cela n’avait pas vraiment d’importance car tous deux n’étaient pas bons en compétition. De plus, Makensy pensait que ni l’un ni l’autre ne la mènerait à la fin contre Chelsie. Chelsie n’était pas d’accord. Ensuite, Chelsie a commencé à insister un peu plus pour garder Cam plutôt que Rubina.

Chelsie pense que Rubina peut gagner Grand frère 26 car elle aurait automatiquement les voix de T’Kor ou Kimo. Chelsie a dit qu’elle pouvait prétendre qu’elle portait Cam, donc il est plus facile à battre. Makensy a dit qu’elle pourrait dire la même chose avec Rubina.

Chelsie a aussi joué un peu sur le côté émotionnel de Makensy. Elle a souligné que Rubina devenait trop à l’aise pour se qualifier pour les trois derniers. Makensy n’aime pas l’idée d’avoir quelqu’un à l’aise dans le jeu. Makensy et Chelsie ont constamment parlé d’aller jusqu’au bout ensemble parce qu’ils le méritaient le plus. Ils croient qu’ils ont joué plus fort que quiconque dans Grand frère 26.

Ils ne voulaient pas que Rubina ou Cam remportent soudainement des compétitions et leur prennent la première et la deuxième places. Makensy a exprimé une certaine inquiétude quant au fait que Cam ait obtenu de meilleurs résultats lors des compétitions que Rubina et qu’il puisse remporter l’une des trois parties du concours final des chefs de famille.

Chelsie a souligné que Cam et Rubina étaient presque aussi mauvaises en compétition. Chelsie a également mentionné que Rubina voulait les trois finales entièrement féminines. C’est son rêve et pas le leur. Makensy et Chelsie ont joué aux côtés de Cam pendant la majeure partie de Grand frère 26 et devrait rester sur cette voie.

Makensy a ensuite parlé à Cam et il lui a essentiellement dit ce qu’elle voulait entendre. Il a mentionné qu’il devait faire un geste choquant pour être considéré par le jury. Il a également mentionné que Rubina avait le potentiel de gagner grâce à sa gestion du jury. De plus, Cam n’a pas dit à Makensy qu’il l’emmènerait jusqu’au bout, mais il n’a pas dit qu’il ne l’emmènerait pas.

Makensy a ensuite discuté de cette conversation avec Chelsie. Elle a fait savoir à Chelsie qu’elle penchait pour garder Cam. Cependant, elle voulait entendre ce que Rubina lui disait. Makensy a déclaré que si Rubina ne lui parlait pas, elle serait automatiquement renvoyée chez elle.

Nous ne savons pas vraiment si les prochaines expulsions des quatre derniers auront lieu jeudi ou avant. Cependant, s’il est en direct jeudi, Rubina a plusieurs jours pour s’enregistrer auprès de Makensy. Par conséquent, il y a une chance que Makensy décide de la garder à nouveau. Cela pourrait être une décision de va-et-vient pour Makensy, mais seulement si Rubina fait campagne et travaille à assurer sa place dans les trois derniers.

Pour le moment, Chelsie et Cam ont pris l’avantage pour assurer que leur trio aille en finale.

Pensez-vous que Makensy finira par garder Cam ?