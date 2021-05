Cam Norrie surprend le champion de l’US Open Dominic Thiem à l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon | Nouvelles du tennis

Cam Norrie a enregistré la plus grosse victoire de sa carrière après avoir battu Dominic Thiem à Lyon

Le Britannique Cam Norrie a remporté la meilleure victoire de sa carrière sur le champion de l’US Open Dominic Thiem au deuxième tour de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon.

Le n ° 2 britannique affrontait un des cinq premiers joueurs pour la cinquième fois et a produit une brillante performance pour battre l’Autrichien 6-3 6-2 pour sa 10e victoire sur terre battue de 2021.

Norrie connaît la meilleure saison de sa carrière, atteignant la finale du tournoi ATP à Estoril et battant constamment des joueurs classés au-dessus de sa note de 49e.

Il serait nettement supérieur à cela s’il n’y avait pas de modifications temporaires du système pour protéger les joueurs alors que le calendrier était affecté par la pandémie de coronavirus.

Dans son entretien sur le terrain, Norrie a déclaré: « Je suis tellement heureux de gagner aujourd’hui. C’est ma plus grande victoire de ma carrière. Je ne pourrais pas être plus heureux de remporter la victoire aujourd’hui et d’obtenir un autre match sur terre battue avant Roland Garros. .

« Je bouge bien et j’ai joué beaucoup de matches. Je me sens bien debout, je frappe bien mon coup droit, je sers bien donc j’ai hâte au prochain match. »

Norrie a montré pourquoi il faisait partie des 20 meilleurs joueurs les plus performants cette saison avec une démonstration de puissance et de précision qui a laissé Thiem chasser les ombres.

Le n ° 4 mondial a pris deux mois de la saison après avoir admis qu’il souffrait mentalement après sa percée à New York l’été dernier et les restrictions causées par la pandémie.

Il a été pris à froid par Norrie et n’a pas pu récupérer, le joueur britannique établissant une avance décisive dans les deux sets et ne faisant pas face à un point de rupture tout au long du match.

Thiem est deux fois finaliste à Roland-Garros mais il a beaucoup de travail à faire s’il veut se battre pour le titre à Roland Garros cette année.

Norrie affrontera Arthur Rinderknech en quarts de finale après que l’heureux perdant français a renversé la sixième tête de série Jannik Sinner, d’Italie, 6-7 (7-9) 6-2 7-5.

Ils se connaissent bien aussi, Norrie et Rinderknech ayant tous deux joué au tennis universitaire dans l’État du Texas.

N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/tennis, notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone, iPad et Android