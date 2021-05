Cam Norrie rencontrera Stefanos Tsitsipas en finale de l’Open de Lyon après avoir battu Karen Khachanov | Nouvelles du tennis

Le Britannique Cam Norrie a poursuivi sa belle forme sur terre battue pour atteindre la finale de l’Open de Lyon

Cam Norrie a atteint sa deuxième finale de l’ATP Tour en trois semaines à Lyon alors qu’il continuait sa forme phénoménale sur terre battue.

Le n ° 2 britannique a débuté la journée en terminant son quart de finale contre le Français Arthur Rinderknech qui avait été retardé par la pluie vendredi, s’imposant 6-3 3-6 6-3.

Cela a permis à Norrie de se qualifier pour une demi-finale contre la Russe Karen Khachanov, où le joueur de 25 ans a de nouveau démontré les énormes progrès qu’il a réalisés sur terre battue cette saison avec une victoire 6-1 6-1.

C’était la troisième rencontre entre les deux cette saison. Le premier a été remporté confortablement par Khachanov, le second dans une compétition serrée par Norrie – mais ce n’était pas un combat à partir du moment où le joueur britannique a fait une pause dans le deuxième match du match.

Le coup droit de Norrie a de nouveau emballé un vrai coup de poing alors que Khachanov ne pouvait tout simplement pas égaler la constance et l’athlétisme implacables de son adversaire.

«Tout fonctionnait», a déclaré Norrie ravie lors de son entretien sur le terrain. « Je servais bien, je rentrais bien, j’anticipais bien le ballon, je me suis avancé quand j’en avais besoin et j’étais agressif et avec une bonne profondeur, donc c’était agréable de passer comme ça. J’étais vraiment content de ma performance. »

Le n ° 49 mondial a déjà remporté plus de matches en 2021 que lors de toute saison précédente et figure parmi les 15 meilleurs joueurs de l’année.

Norrie, qui a battu Dominic Thiem au deuxième tour, a subi une défaite déchirante contre Albert Ramos-Vinolas en finale à Estoril début mai et aura du pain sur la planche pour aller mieux ici, avec Stefanos Tsitsipas debout entre lui et le trophée.

Tsitsipas, qui a battu le jeune italien Lorenzo Musetti, a remporté plus de matches que tout autre joueur masculin en 2021.

« J’ai eu une défaite difficile lors de ma dernière finale, donc c’est bien de pouvoir avoir une autre opportunité si tôt », a ajouté Norrie. « Ça va être difficile contre Stefanos, il joue bien, il est aussi dans la zone, donc ça va être une finale intéressante. »

