Cam McCormick de Miami obtient une neuvième année d’éligibilité record

Football universitaire

L’ailier rapproché de Miami, Cam McCormick, s’est vu accorder une neuvième année d’éligibilité sans précédent pour 2024, a-t-il confirmé dans un article sur X jeudi.

McCormick a commencé sa carrière de footballeur collégial en 2016, mais des blessures importantes et le COVID lui avaient permis de bénéficier d’un délai supplémentaire d’éligibilité.

Le joueur de 25 ans appelle cette saison à venir sa « dernière course », qui a commencé dans l’Oregon alors qu’il était un espoir trois étoiles à Bend, dans l’Oregon.

McCormick a porté une chemise rouge lors de sa première année, puis a participé à 13 matchs en tant que réserve en 2017, mais des blessures au cours des quatre saisons suivantes ont fait dérailler sa carrière.

McCormick s’est cassé la jambe en 2018 et a subi des complications qui lui ont coûté les saisons 2019 et 2020. Il s’est ensuite blessé au pied deux semaines lors de la campagne 2021.

Il a finalement pu jouer une saison complète en 2022 et a été transféré à Miami avant la saison 2023. McCormick a réussi huit attrapés pour 62 verges la saison dernière pour les Hurricanes.

Cam McCormick a obtenu une 9e année d’éligibilité record à l’université. PA

“Je suis chanceux d’avoir pu vivre cela parce que beaucoup de gens auraient plié sous la pression, à la fois mentalement et physiquement”, McCormick a déclaré dans une interview avec ESPN. «Mais cela m’a poussé à devenir une meilleure personne et une meilleure coéquipière – tout. J’ai tellement appris chaque année et tout ce que j’ai dû surmonter.

McCormick avait obtenu une sixième année d’éligibilité en 2019 et la NCAA a accordé à tous les joueurs FBS une saison supplémentaire en raison du COVID.

Il s’est ensuite vu accorder les huitième et neuvième années d’éligibilité en 2023, mais il a dû soumettre à nouveau une dérogation à l’ACC afin d’obtenir cette neuvième année, qui a été approuvée par la conférence.

McCormick est conscient que certains pensent qu’il ne devrait pas encore être autorisé à jouer, mais il espère que son histoire inspirera d’autres.

“J’ai l’impression que mon parcours peut aider ceux qui doivent vivre cela”, a déclaré McCormick. “C’est difficile, mais j’espère qu’il y a une certaine inspiration là-dedans, et que les gars qui se blessent pourront voir mon parcours, creuser profondément en eux et continuer à avancer vers leurs objectifs et leur avenir.”

McCormick est déjà à égalité pour la plus longue carrière de footballeur de l’histoire de la NCAA. TNS

Les Hurricanes ont terminé la saison 2023 7-6 et ont perdu contre Rutgers au Pinstripe Bowl le mois dernier.











