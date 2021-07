Cam et Emily de Too Hot To Handle révèlent qu’elles sont toujours en couple et ont emménagé ensemble sept mois après le tournage de l’émission

Les favoris de TOO Hot To Handle, Cam Holmes et Emily Miller, sont toujours ensemble sept mois après le tournage de l’émission de rencontres, The Sun peut révéler en exclusivité.

Dans la première interview du couple depuis la diffusion du hit Netflix, les deux amoureux ont déclaré qu’ils avaient emménagé ensemble en février – moins de deux mois après le tournage de l’émission en décembre – et qu’ils étaient « inséparables » depuis.

NETFLIX

Les favoris de Too Hot To Hnadle, Cam Holmes et Emily Miller, révèlent qu’ils sont toujours en couple[/caption]

Emily, 27 ans, a déclaré : « Début février, il est venu et a emménagé avec moi.

« Nous avons été inséparables. »

Cam, 24 ans, a ajouté : « Nous n’avons pas passé beaucoup de temps loin l’un de l’autre.

« Moi et Em avons été très nous-mêmes dans cette émission. Nous nous aimons tous les deux jusqu’au bout et c’est ma meilleure amie.

Getty

Les stars de Netflix Cam et Emily ont emménagé ensemble et sont toujours ensemble sept mois après le tournage[/caption]

NETFLIX

Le couple sexy dit qu’il aimerait se marier à l’avenir et veut passer le reste de sa vie ensemble[/caption]

Cela survient après la diffusion de la finale de la série sur Netflix à la fin du mois dernier et les fans se sont demandé si Cam et Emily étaient toujours un élément sept mois après le tournage.

Cam et Emily ont même parlé de mariage pour l’avenir et ont convenu que leur première petite fille s’appellerait Lana en guise de clin d’œil au robot de la série.

Emily a dit : « Nous sommes ‘Camily’.

«Nous voulons vraiment le mariage et les enfants. Si nous avons une fille, nous l’appellerons Lana, évidemment.

NETFLIX

Le couple britannique a été un succès dans l’émission de téléréalité Netflix Too Hot To Handle[/caption]

Cam a ajouté : « Nous en parlons. Je sais que je veux passer le reste de ma vie avec Em et vice versa.

« C’est quelque chose dont nous parlons – mais pas tout de suite. »

Le couple a également révélé qu’ils sont désormais en mesure de vivre une vie sexuelle active depuis qu’ils ont quitté la villa Too Hot To Handle – car le format de l’émission interdit aux candidats célibataires de s’embrasser ou de participer à des contacts sexuels.

Emily a révélé: « J’apprécie beaucoup plus le sexe depuis le tournage de la série.

« J’ai toujours cru fermement que les femmes devraient aimer le sexe, même avant le spectacle.

Instagram/emilyfayemillerr

L’étonnante Emily dit qu’elle apprécie beaucoup plus le sexe après avoir été interdite d’avoir des contacts sexuels avec Cam dans la villa[/caption]

« J’ai toujours été comme ça et je pense que je ne changerai jamais. »

Cam a déclaré: «Une fois que nous sommes partis, c’était tellement agréable d’être affectueux l’un envers l’autre sans avoir à attendre l’approbation d’un robot.

«C’est juste agréable de sortir et d’être un couple normal.

« Les gens sont prompts à être sceptiques, mais nous avons été un couple normal littéralement depuis le moment où nous avons quitté la villa jusqu’à maintenant.

Instagram/camholmess

Cam dit qu’il aime le sexe dans une relation et a laissé son aventure d’une nuit derrière lui[/caption]

«Avant de participer à l’émission, c’était comme si le sexe était du sexe, c’est tout. Mais cela semble si ringard à dire, mais le sexe relationnel est si différent. Il y a beaucoup plus d’émotions impliquées, donc ma philosophie sur le sexe a définitivement changé.

Alors que ‘Camily’ est amoureux l’un de l’autre, le couple sexy a reçu beaucoup d’attention de la part des fans et s’habitue à devenir célèbre en tant que sex-symbol, Emily ayant même charmé les hommes de la première série de la série.

Cam a plaisanté : « C’est exactement comme ça que je m’explique quand quelqu’un me dit, qu’est-ce que tu es ?

« Je dis : ‘Cam est le sex-symbol’.

Instagram/emilyfayemillerr

La beauté brune dit avoir reçu des messages de soutien de la part des concurrents masculins de la série 1 de Too Hot To Handle[/caption]

« Mais mon Dieu, mes DM sont pleins de propositions et de toutes sortes de demandes étranges. »

Emily a ajouté: « Les gars de la première saison m’ont envoyé un message, mais ce n’est rien de séduisant. Tout cela a été très encourageant.

Bien que le couple ait révélé qu’ils étaient flattés d’être comparés aux favoris de la saison un, Francesca Farago et Harry Jowsey – avec Emily disant « ils sont chauds » – Cam a plaisanté en disant que lui et Emily étaient « meilleurs ».

Il a expliqué : « Ils ont tous les deux très bien réussi et je pense qu’ils étaient similaires à nous en ce sens qu’ils formaient un véritable couple.

Netflix

Francesca Farago et Harry Jowsey étaient les favoris des fans de la première série de Too Hot To Handle[/caption]

«Mais nous sommes Cam et Em, nous sommes différents. Nous sommes meilleurs.

Avec plus de 1,5 million d’adeptes entre eux depuis leur apparition dans la série, le couple espère se tailler une carrière sous les projecteurs.

Cam veut suivre les traces de Wes Nelson de Love Island et devenir une star de la réalité devenue musicien, avec de grands espoirs de percer dans l’industrie de la musique en tant qu’artiste Hip Hop et R&B – et dit qu’il aimerait collaborer avec Wes qui a eu des charts des succès tels que See Nobody et Nice To Meet Ya.

La star a déjà écrit une chanson sur Emily qu’il dit être sa préférée.

Instagram/camholmess

Cam espère utiliser sa plateforme pour devenir un artiste Hip Hop et R&B[/caption]

Parlant de ses objectifs à long terme, l’aspirant hitmaker a déclaré: «C’est un peu une courbe, mais j’ai toujours écrit et fait de la musique, mais je l’ai fait de manière très discrète.

« J’ai été assez timide à ce sujet parce que je n’ai pas vraiment eu la confiance nécessaire pour le faire, mais le spectacle vient de me donner un nouveau niveau de confiance.

«Mais être un artiste musical est toujours ce que j’ai voulu faire. J’ai été pas mal en studio pour faire mes propres chansons. C’est un plan à long terme mais j’espère que dans un an ou deux je pourrai devenir un artiste musical.

« J’admire Wes – il a si bien réussi. Il l’a fait de la bonne manière aussi car les gens jugent rapidement les stars de la réalité. Pour moi, je veux le prendre très au sérieux. Je veux montrer aux gens que je suis enthousiaste à ce sujet et ce n’est pas seulement parce que j’ai un public.

Instagram/emilyfayemillerr

Emily Miller veut ouvrir un sanctuaire animalier et jouer dans une version pour couples de Celebrity Great British Bake Off[/caption]

Emily a déclaré: « Je pense qu’une collaboration avec Wes devrait être en place à un moment donné », Cam ajoutant: « Ce serait mon rêve. »

L’étonnante Emily dit qu’elle a également de grands projets pour l’avenir – son rêve étant d’ouvrir un sanctuaire animalier.

Elle a déclaré: «Je veux vraiment avoir mon propre sanctuaire pour animaux, un sanctuaire pour chiens et chats errants. Mais je dois trouver comment y arriver.

«Ça a toujours été une passion pour moi. C’est la seule chose que j’aime dans la vie – les chiens.

Le couple est également prêt à faire plus d’émissions de télé-réalité – avec le rêve de jouer dans une version pour couples de Celebrity Great British Bake Off.





Cam a expliqué : « J’adorerais qu’ils fassent le Celebrity Bake Off d’un couple. Nous voulons tous les deux aller sur Bake Off.

« Nous devrons peut-être présenter à Channel 4 une nouvelle édition de Bake Off pour un couple. »

La deuxième saison complète de Too Hot To Handle est disponible dès maintenant sur Netflix.