Cam Can; Les Steelers polyvalents DB Sutton prêts pour le test des séries éliminatoires

PITTSBURGH: Cam Sutton n’est pas difficile. Il ne peut pas se permettre de l’être. Le demi défensif des Steelers de Pittsburgh a passé trop de temps au cours de ses quatre saisons dans la ligue à rebondir d’un endroit à l’autre.

Nickelback. Dime en retour. Sécurité. Cornerback. As des équipes spéciales. Les responsabilités de Sutton sont souvent passées de bas en bas, de possession en possession, de semaine en semaine.

Hes le couteau suisse, aussi comme (nickelback) Mike Hilton », a déclaré le secondeur des Steelers All-Pro TJ Watt à propos de Sutton. «Il peut faire tout ce que vous lui demandez.

C’est pratiquement une exigence professionnelle pour des joueurs comme Sutton, ceux qui ne correspondent pas tout à fait à un rôle particulier et qui se retrouvent plutôt à se tailler une niche précieuse en essayant de tous.

Ce barbotage constant a eu des avantages évidents. Il n’y a pas de situation dans laquelle les Steelers peuvent placer Sutton dans laquelle il se sent mal à l’aise, y compris le demi de coin partant dimanche soir lorsque les champions de l’AFC Nord (12-4) accueillent Cleveland (11-5) à Heinz Field.

Le vétéran Joe Haden est sur la liste de réserve / COVID-19 et n’est pas disponible. Cela laisse Sutton comme la meilleure option pour affronter Steve Nelson alors que Pittsburgh cherche sa première victoire en séries éliminatoires en quatre ans.

C’est très excitant, a déclaré Sutton. Je ne suis pas forcément nerveux. Je suis très anxieux.

Soucieux d’aider à effacer les souvenirs de sa seule autre apparition en séries éliminatoires, une superbe défaite à domicile 45-42 contre Jacksonville lors de la ronde de division 2017. Il a vu 12 clichés ce jour-là, tous sur des équipes spéciales, alors que l’équipe deuxième tête de série de l’AFC a pris du retard de trois touchés tôt et ne s’est jamais remise.

De toute évidence, nous avons eu une année très réussie, a déclaré Sutton. Mais nous avons eu une sortie anticipée.

Un que les Steelers espèrent éviter cette fois-ci. Comment Sutton se comportera contre Jarvis Landry ou contre toute autre personne que les Browns aligneront contre lui aura un mot à dire sur la façon dont cela se passera. Sutton a un respect sain pour Cleveland, soulignant que les Browns jouent avec beaucoup de passion, beaucoup de faim.

Nous devons égaler cela et l’intensifier à un tout autre niveau, a-t-il ajouté.

Quelque chose qui n’a pas posé de problème à Sutton au cours de sa saison décisive, dans laquelle il s’est fréquemment retrouvé autour du ballon. Sutton a enregistré un échappé récupéré en trois matchs consécutifs à un moment donné et sa seule interception est survenue tôt dans une destruction 38-7 des Browns à Heinz Field le 18 octobre.

La hausse n’est pas une surprise pour le coordinateur défensif Keith Butler, qui a passé les quatre dernières années à traiter Sutton comme un rouleau de ruban adhésif de 5 pieds 11 pouces et 188 livres, le plaçant dans n’importe quelle position de travail au cours d’une semaine donnée. . Tout ce rebondissement a porté ses fruits. La compréhension de Sutton de la défense est profonde et va bien au-delà de sa mission sur un jeu donné.

Il sait ce que tout le monde fait », a déclaré Butler. «Il sait où est son aide et c’est probablement la chose la plus importante pour lui en termes de jouer le poste comme il l’a joué parce qu’il sait ce qu’il a à côté de lui et ce qu’il y a derrière lui. Cela aide toujours quand vous avez des joueurs comme ça.

Cela pourrait également faire de Sutton une cible attrayante et à prix modique lorsqu’il frappe une agence libre pendant l’intersaison. Il a les compétences pour jouer à l’extérieur mais a également une séquence physique qui lui permet de s’épanouir lorsqu’il est aligné à l’intérieur contre des bouts serrés. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait une préférence de position, Sutton s’est inspiré de son passage à Pittsburgh pour prouver que peu importe où il joue aussi longtemps qu’il le fait.

Je suis à ce point maintenant, je suis à ce niveau, la confiance en moi et ma capacité et la confiance autour de moi, je ne veux même pas me limiter, a déclaré Sutton. « Pourquoi? J’ai l’impression d’avoir été productif à mon époque et c’est quelque chose sur lequel je vais m’efforcer de bâtir.

Que ce soit avec les Steelers ou ailleurs. C’est révélateur de l’approche professionnelle de Sutton qu’il s’illumine lorsqu’il parle du demi défensif de deuxième année Justin Layne. Après un démarrage lent de sa carrière en 2019, le temps de jeu de Layne a lentement augmenté dans certains packages et il y a une chance très réelle que Layne reprenne le rôle de Jack of All Trades / Master of None de Sutton la saison prochaine.

Non pas que cela compte pour Sutton. Il a une profonde appréciation pour la transition que Layne est en train de faire du débutant à l’université à l’homme à tout faire de la NFL.

Hes sur cette courbe d’apprentissage, a déclaré Sutton. J Layne est mon chien. Il est très pratique. Certainement un gars que j’aime personnellement affronter seul. C’est ce gars-là que vous devez lui donner cette conversation supplémentaire, cette poussée supplémentaire, continuer à renforcer sa confiance, l’aider à avoir ce sang-froid et à se contrôler. … J’adore sa pièce et la direction dans laquelle il se dirige.

Considérez cela comme la manière de Sutton de faire avancer les choses.

J’ai juste eu un très bon travail de pouvoir tout comprendre, de pouvoir apprendre de beaucoup de vétérans, a déclaré Sutton. «Peut-être que je n’ai pas la plupart des représentants que je voudrais avoir de manière cohérente, mais il s’agit d’apprendre des gars en face de vous, puis lorsque vous obtenez ces représentants, vous pouvez en tirer des leçons. … (Vous devez juste) garder ce sentiment de vouloir plus pour vous-même.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL