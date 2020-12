Pour les élèves du secondaire, l’annonce d’hier selon laquelle de nombreuses écoles pourraient ne pas ouvrir complètement avant la fin des vacances de février est un coup cruel et profondément inutile.

Je crains que des centaines de milliers de jeunes ne passent le reste de leur vie à payer pour cette décision désastreuse, imposée au gouvernement par des syndicats impitoyables et opportunistes déterminés à exploiter la pandémie à des fins politiques.

En tant que directeur d’école et ancien enseignant, je suis furieux d’apprendre que, alors que les écoles primaires doivent ouvrir après les vacances de Noël et que les élèves qui étudient pour les GCSE et les A-level dans les années 11 et 13 pourront retourner en classe, le reste font face à des semaines d’apprentissage en ligne plus inadéquates.

Les dommages causés à leur progression sont déjà catastrophiques et probablement irréparables.

Malgré une réouverture générale en septembre dernier, de nombreuses écoles ne fonctionnent pas pleinement depuis mars.

Nous sommes loin du point où des devoirs supplémentaires peuvent combler les lacunes.

Un seul jour où les salles de classe sont fermées signifie plus que la perte d’une seule journée d’éducation.

Chaque enseignant sait que les leçons visent à renforcer les connaissances, à revenir sur le terrain déjà couvert pour s’assurer que les faits sont fermement ancrés.

Si les leçons ne sont pas instillées quotidiennement, de nombreux enfants glisseront vers l’arrière. Il semble maintenant que, en moyenne, les élèves du secondaire ont entre 15 et 22 mois de retard par rapport au niveau auquel on s’attend.

En clair, les enfants de 12 ans en 8e année sont revenus au niveau où ils étaient lorsqu’ils ont quitté l’école primaire.

Et dans certains cas, ils ont encore régressé. Tous leurs progrès secondaires ont été perdus. C’est impensable, mais vrai.

Et cela ne se produit pas dans quelques classes isolées – c’est l’histoire dans tout le pays.

Une telle déclaration peut sembler mélodramatique. Mais il est basé sur des preuves fiables d’un évaluateur de premier plan – Daisy Christodoulou, directrice de l’éducation du projet No More Marking, qui compare les résultats des écoles du pays.

En croisant les travaux soumis par des enseignants de toute la Grande-Bretagne, il est capable d’analyser les progrès des enfants sur un large spectre.

Bien sûr, je reconnais que le gouvernement doit écouter les conseillers scientifiques en santé qui surveillent la propagation du coronavirus.

Mais je suis frustré au-delà de la croyance qu’aucune attention n’est accordée à d’autres preuves scientifiques qui mesurent le coût éducatif du verrouillage pour les écoles et les élèves.

Quelqu’un au Cabinet pense-t-il qu’il est acceptable que les élèves aient 22 mois de retard? Selon eux, quel sera le résultat pour cette génération?

Il est si brutalement injuste de charger le plus gros fardeau sur les jeunes. Nous souffrons tous des restrictions – coupés de nos amis et de notre famille au sens large, de nos emplois menacés, de la menace de fortes hausses d’impôts à venir.

Cependant, personne ne paie un prix plus élevé que les écoliers. Ce ne sont pas seulement leur vie quotidienne et leurs amitiés qui sont bouleversées, mais tout leur avenir.

Sans éducation, leurs perspectives sont définitivement affectées. Le terrain est perdu qui ne peut jamais être regagné.

Inévitablement, ce sont les élèves issus de milieux défavorisés qui sont les plus touchés.

Il est totalement irréaliste d’imaginer que les enfants issus de familles de la tranche économique la plus basse pourront continuer à apprendre via un ordinateur portable.

Même s’il y avait suffisamment d’ordinateurs portables pour faire le tour (et croyez-moi, il n’y en a pas), de nombreux enfants n’ont pas accès à un haut débit fiable.

Je connais des enfants qui doivent recourir au signal Internet de leurs voisins pour télécharger du matériel d’apprentissage.

Dans les foyers où, par exemple, il y a un ordinateur entre trois enfants d’âges différents, des tensions constantes surviennent pour savoir qui y a accès et quand.

Les pressions sont exacerbées lorsque les adultes de la maison essaient d’utiliser le Wi-Fi pour travailler à domicile.

Les cas que je connais se situent uniquement à Londres, mais je suis sûr que les mêmes problèmes se répètent de différentes manières dans les régions rurales de Grande-Bretagne, où les vitesses Internet sont souvent insuffisantes.

Pourtant, rien de tout cela n’est pris en compte lorsque le gouvernement dit allègrement que les élèves devront «continuer à apprendre de chez eux».

Vous pourriez tout aussi bien annuler le bus scolaire et dire aux enfants qu’à l’avenir ils pourront battre les bras et voler. Cela révèle un manque total de réflexion pratique.

La suggestion des dirigeants syndicaux selon laquelle les écoles devraient rester fermées pour donner plus de temps pour se préparer aux tests Covid et aux mesures de protection est particulièrement mensongère.

Les écoles de Grande-Bretagne ont déployé des efforts exceptionnels pour garantir que leur environnement soit aussi sûr que possible.

Les restrictions de distanciation sociale sont appliquées partout. Les couloirs sont gérés selon un système rigide à sens unique, les règles d’hygiène sont méticuleusement appliquées et des bataillons de nettoyeurs ont été rédigés.

Il est faux de prétendre que quelques semaines supplémentaires permettront d’améliorer ces mesures. Ils sont aussi bons que possible.

Tout le monde comprend l’importance de réduire les taux d’infection et de s’assurer que le NHS n’est pas surchargé.

Mais c’est aussi un fait incontournable que les jeunes enfants, adolescents et adolescents sont les moins susceptibles d’être gravement touchés par ce virus.

Dans la majorité des cas, les personnes infectées ne sauront même pas qu’elles l’ont contractée – elles n’auront aucun symptôme et ne souffriront d’aucune maladie.

Pourquoi alors doivent-ils supporter le poids des restrictions de Covid? Pourquoi leurs vies sont-elles ruinées? Comment imaginons-nous que nous pourrons jamais les compenser pour leur éducation ruinée?

En plus de tout cela, les parents d’élèves qui ne peuvent plus retourner en classe doivent s’arracher les cheveux de désespoir.

Je suis fermement convaincu que les enseignants ne sont pas des assistantes maternelles et que les écoles n’existent pas pour faire sortir les enfants de la maison.

Cependant, il y a un aspect pratique ici et lorsque les salles de classe sont vides, des millions de parents auront du mal à faire leur travail.

C’est très difficile pour les familles individuelles, où les salaires peuvent être soudainement réduits. De plus, c’est désastreux pour l’économie nationale.

La société est une machine d’interconnexions complexes et elle est actuellement au point mort. Retirez un rouage vital du moteur et les roues commencent à se gripper.

Ne vous y trompez pas – il y a des militants dans les syndicats d’enseignants qui veulent que cela se produise.

Ils y voient une occasion de faire des ravages sociaux et peut-être de faire tomber le gouvernement. Il s’agit de politique extrémiste et n’a rien à voir avec l’éducation.

Les enfants sont traités comme des pions consommables.

Ne blâmez pas les enseignants pour les actions de leurs syndicats. Dans la plupart des cas, ils n’ont probablement pas été consultés ni offert de vote.

Tout le monde n’est pas pris en otage par les syndicats. Les directeurs d’école avec lesquels je parle régulièrement prévoient d’ouvrir comme d’habitude, comme beaucoup dans le pays.

La plupart des enseignants ont désespérément besoin de reprendre le travail qu’ils aiment.

Il est essentiel que le gouvernement les soutienne. Downing Street doit résister à l’envie de capituler.

Les écoles doivent ouvrir à tous nos enfants. Saper leur jeune vie n’est pas le moyen de vaincre le coronavirus.